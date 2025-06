Wir verabschieden uns von Downton Abbey im neuesten Blick auf das große Finale

HQ

Was als das Avengers: Endgame deiner Mutter beschrieben wurde, ist fast da. Der epische Abschluss von Downton Abbey kommt diesen September in die Kinos und bringt eine letzte Reise in das berühmte Landhaus mit sich, um zu erleben, wie sich die Familie Crawley weiterhin an eine sich verändernde Welt anpasst.

In diesem letzten Kapitel der Geschichte, die seit rund 15 Jahren andauert, entdeckt die Familie ihren Platz in den 1930er Jahren, zu dem auch grassierende finanzielle Probleme, ein öffentlicher Skandal um die Lady Mary der Hauptdarstellerin Michelle Dockery und die Gefahr einer völligen sozialen Schande gehören. Unnötig zu erwähnen, dass es das Ende des Weges für die aristokratische Familie und ihre treuen Diener ist.

Downton Abbey: The Grand Finale wird ab dem 12. September in die Kinos kommen, und ihr könnt euch unten den neuesten Blick auf den Film werfen.