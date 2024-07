Wir untersuchen unsterbliche Morde in Nobody Wants to Die auf GR Live

HQ

In einer Stadt voller Menschen, die praktisch unsterblich sind, würde man nicht erwarten, dass Mord ein beliebtes Verbrechen ist. Das ist es nicht, weshalb es so seltsam ist, wenn wir - in den Ereignissen von Nobody Wants to Die - eine Reihe von ihnen verbinden müssen, um einen Mörder in einer futuristischen Stadt aufzuspüren.

Wenn du in die Geheimnisse von Critical Hit Games eintauchen möchtest, dann kannst du uns heute dabei sein und einen Blick auf Nobody Wants to Die werfen. Ihr könnt auf der GR Live-Homepage oder auf unseren YouTube- und Twitch-Kanälen mitmachen, um eine Stunde lang das Spiel zu erleben, in der wir nicht zu sehr in schwere Spoiler eintauchen werden.

Wenn Sie sich das Spiel nicht selbst zulegen möchten oder einfach nur mehr darüber erfahren möchten, haben wir hier unseren Testbericht.