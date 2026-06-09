Wir untersuchen heute in der GR Live seltsame Tiere in Yoshi and the Mysterious Book

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Als der neueste finstere Plan von Bowser Jr. ein empfindungsfähiges, riesiges Buch auf Yoshis Insel stürzt und die mehrfarbigen Reptilien fragt, ob sie helfen können, alle Kreaturen darin zu beschriften, werden sie natürlich helfen. So sind Yoshi's eben, und zum Glück liegt es in ihrer Natur, hilfsbereit zu sein, sonst müssten wir nicht Yoshi and the Mysterious Book durchspielen.

Das Spiel nimmt einen von mehreren Yoshis ins Buch auf, lässt dich durch ein Plattform-Level streifen, Kreaturen erkennen, indem du ihnen deinen eigenen oder einen im Buch erfundenen Namen gibst, und für jedes Detail, das du entdeckst, Sterne bekommen. Es ist ein gemütliches kleines Plattformspiel für ein jüngeres Publikum, kann aber dennoch für Spieler jeden Alters viel Spaß machen. Lesen Sie hier unsere Rezension für ausführlichere Informationen zum Spiel.

Nach dem heutigen Nintendo Direct steigen wir auf unsere Switch 2 ein und steigen in Yoshi and the Mysterious Book. Wie immer findest du unseren Stream auf der GR Live-Homepage sowie auf unseren YouTube-, Twitch- und Facebook-Seiten. Wir streamen von der üblichen Zeit 16:00 BST/17:00 MESZ.