Wir unterhalten uns über The Acolyte, House of the Dragon und The Boys im neuesten Film Frenzy

HQ

Der Juni 2024 versprach ein herausragendes Fernsehen. The Acolyte begann den Monat, und The Boys und House of the Dragon stießen in der Mitte des Monats dazu. Wir warten immer noch auf die dritte Staffel von The Bear, aber bisher wurden wir mit viel Fernsehen verwöhnt.

Aber kann es mit den anderen Schwergewichten des Jahres 2024 mithalten? Ben, Alex und Magnus äußern sich zu diesem großartigen TV-Sommer, während wir versuchen, den Gewinner der Juni-Veröffentlichungen zu krönen. Wenn Sie sich noch keine der Serien angesehen haben oder einfach nur in die Debatte einsteigen möchten, finden Sie unten unsere neueste Film Frenzy-Folge: