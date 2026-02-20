Wir überprüfen Sonys umfangreiche Live-Service-Initiative

HQ

Im Mai 2022 stand der damalige Sony Interactive Entertainment-CEO Jim Ryan vor einem Meer von Investoren und verkündete, dass er zwar mehrfach angedeutet hatte, Sony würde ihre legendären Einzelspieler-Giganten aus ihren eigenen PlayStation-Studios umgestalten, dieses umfassende Bekenntnis zum Live-Service... nun ja, drastisch.

Hier wurde auch die berüchtigte Zahl enthüllt, die zeigte, dass Sony zu dieser Zeit nur einen aktiven Live-Service anbot, MLB The Show, aber das Ziel hatte, diese bis Ende 2026 auf 12 zu steigern. Wir haben unten die Figur aus Sonys eigener Präsentation beigefügt, damit Sie selbst die Ambition und vielleicht die Illusion dahinter sehen können:

So sah es damals aus, und das Ziel von 12 Live-Diensten bis Ende 2026 war gewachsen.

In der Zeit davor und danach wurden mehrere Studios erworben, um diese Zahl zu erreichen. Vielleicht die bedeutendste Investition war die Übernahme von Bungie nur wenige Monate zuvor, aber Sony übernahm schließlich auch Firesprite, Fabrik, Valkyrie, Firewalk, Haven und Neon Koi. Nicht alle davon wurden sofort auf Live-Service-Titel eingesetzt, aber damals war klar, dass Sony in eine neue Zukunft eintreten wollte, in der einzelne Titel eine konsistentere Unterstützung benötigen.

Werbung:

Bevor wir zu Ryans Live-Service-Traum übergehen (und Sie wissen wahrscheinlich schon, worauf wir hinauswollen), werfen wir einen Überblick über die Spiele, die Sony damals veröffentlichte – sowohl bei diesen neu erworbenen Studios als auch bei ihren bekannten, ikonischen "Legacy"-Studios.

Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass einige Live-Service-Titel tatsächlich veröffentlicht wurden. Helldivers II war ein großer Erfolg, obwohl es wahrscheinlich eher in die sogenannte "Second-Party"-Kategorie gehört und nicht die Fähigkeit der Sony-Studiofamilie zeigt, einen Live-Service zu starten und aufrechtzuerhalten – aber ein Erfolg ist ein Erfolg. Gran Turismo 7 wurde am Ende auch ein Erfolg und wird intern von Sony als Live-Service betrachtet. Und Marathon wird in ein paar Wochen veröffentlicht.

Aber hier endet die gute Nachricht im Grunde.



Das offensichtlichste Beispiel ist natürlich Bluepoint, was der Grund für diese Zusammenfassung des ganzen Durcheinanders ist. Berichten zufolge wollten sie ein Live-Service-God-of-War-Spiel als ihr erstes "Nicht-Remake" produzieren, ein Projekt, das Sony vor etwas mehr als einem Jahr eingestellt hat. Und jetzt wurden auch sie geschlossen und 70 Menschen haben ihren Job verloren.



Insomniac wollte außerdem ein Live-Service-Spiel machen und entwickelte Spider-Man: The Great Web, ein Spiel, das tatsächlich getestet, aber dann eingestellt wurde. Insomniac erlitt 2024 eine große Entlassungsrunde.



Lucid Games sollte Berichten zufolge eine Live-Service-Version von Twisted Metal produzieren, die dann von Firesprite übernommen wurde, aber am Ende komplett eingestellt wurde.



Naughty Dog hat öffentlich enorme Ressourcen investiert, um ein Live-Service-Spiel von The Last of Us zu entwickeln, ein Spiel, das offenbar über mehrere Jahre hinweg der Haupt- und fast einzige Schwerpunkt des Studios war. Es wurde auf Geoff Keighleys Bühne präsentiert und vom Studio selbst öffentlich diskutiert – eine Seltenheit bei Sonys Live-Service-Projekten –, aber letztlich wurde es ganz eingestellt, teilweise wegen negativer Rückmeldungen von Bungie, das übernommen wurde, um Feedback und Know-how für ihre eigenen Studios zu liefern. Naughty Dog hat seitdem mehrere Entlassungen erlebt und ist nun noch mehrere Jahre davon entfernt, Intergalactic: The Heretic Prophet zu starten.



Jade Raymond gründete Haven Studios, das später von Sony übernommen wurde. Sie haben vor fast drei Jahren ihren Live-Service, Fairgame$, vorgestellt, danach haben wir nichts mehr offiziell gehört. Raymond hat jedoch Haven, ein von ihr selbst gegründetes Studio, verlassen, und die tatsächliche Zukunft des Projekts ist ungewiss.



Sony Bend veröffentlichte das ansonsten recht erfolgreiche Days Gone, das 2022 über neun Millionen Mal verkauft hatte, war aber offenbar doch nicht zufrieden mit dem Studio. Irgendwann im Jahr 2020 wurden sie mit der Arbeit an einem Sci-Fi-Live-Service beauftragt, der jedoch im Dezember 2024 eingestellt wurde, und das Studio hat offenbar auch umfangreiche Entlassungen durchlaufen. Woran sie heute arbeiten, ist unbekannt.



Deviation wurde nicht vollständig gekauft, sondern ging 2021 eine Zusammenarbeit zur Entwicklung eines Live-Service-Spiels ein. Das Projekt wurde 2023 geschlossen, und das Studio wurde im März 2024 vollständig geschlossen.



Sie hatten außerdem ein Support-Studio, Final Strike, das ebenfalls an einem separaten Live-Service-Projekt für Sony arbeitete, aber es wird erwartet, dass auch dieses zusammen mit Deviation im Jahr 2023 aussterben wird.



Das legendäre Getaway-Studio, Sony London, wollte 2022 ein Live-Service-Spiel machen, und seitdem haben wir Fragmente verschiedener Konzeptzeichnungen gesehen. Dieses wurde 2024 geschlossen, und das Studio wurde anschließend vollständig geschlossen.



Und dann gibt es natürlich noch Concord. Zumindest wurde sie veröffentlicht, aber sie implodierte auf spektakuläre und tragische Weise. Es war nur zwei Wochen live, was an sich schon etwas überraschend war, bevor es offline genommen wurde und das Firewalk-Studio relativ kurz darauf geschlossen wurde.



Werbung:

Es ist schwer zu sagen, wie viel tatsächliche Verantwortung auf den damaligen Chef Jim Ryan und Studiodirektor Hermen Hulst gelegt werden kann, aber sie sind zumindest teilweise verantwortlich.

Es gibt auch Horizon Hunters Gathering von Guerrilla und das bereits erwähnte Marathon von Bungie, aber abgesehen davon sind gute 9 von 12 Live-Service-Titeln, die uns präsentiert wurden, entweder gar nicht erschienen oder nur sehr kurz verfügbar (im Fall von Concord). Man braucht keinen Doktor, um die überwältigenden Kosten dieses Live-Service-Projekts zu erkennen, noch die tragischen Folgen, die sie für nahezu alle Beteiligten hatte – von Fans bis zu Mitarbeitern, die nach Studioschließungen oder Entlassungen neue Jobs finden mussten.

Eine schnelle Berechnung von 70 bis zur Bluepoint-Schließung, 170 bei Firewalk, 40 bei Neon Koi, 40 bei Sony Bend, über 300 bei Bungie und vielen anderen zeigt, dass dies über 1.500 Mitarbeiter ihre Arbeitsplätze bei Sony "gekostet" hat. Diese Zahl verblasst im Vergleich zu anderen Entlassungsrunden in der Spielebranche, und es ist schwer zu sagen, ob diese Studios ohnehin Kürzungen vorgenommen hätten, selbst wenn sie weiterhin an traditionellen Einzelspieler-Erlebnissen gearbeitet hätten, für die sie weitgehend bekannt sind. Aber eines ist sicher: Projekte abzusagen, die mehrere Jahre in der Entwicklung von Studios waren, die alle in westlichen Hauptstädten tätig sind, ist weder besonders günstig noch besonders effektiv.

Microsoft hat in den letzten Jahren auch einige auf die Füße getreten, aber man könnte sich leicht die Studios ansehen, die sie entweder geschlossen oder entlassen haben, und eine viel vielfältigere Auswahl an Projekten sehen. Praktisch alle Entlassungen, Absagen und Studioschließungen von Sony scheinen direkt auf dieses eine Unternehmen, diese eine Entscheidung zurückzuführen zu sein, die im Mai 2022 von Jim Ryan angekündigt wurde.

Es ist jetzt fast erbärmlich, das anzusehen. Und das ist erst fünf Jahre her. Sie haben es nicht geschafft, ein Spiel als Teil der "Familie" zu veröffentlichen.

Sony hat immer noch einen herausragenden Talentpool, starke IPs, eine erfolgreiche Konsolenplattform und sehr treue Fans, aber gerade jetzt nach der Schließung von Bluepoint wirkt der ganze Plan fast schon komisch: Dass ein Studio, das den PlayStation-5-Start mit Demon's Souls anführte, eines der ersten Spiele überhaupt, von denen Sony dachte, dass es £69,99 kosten sollte, und das sechs Jahre später, hätte mehrere Jahre an einem Live-Service-God-of-War-Spiel arbeiten sollen, das jetzt komplett geschlossen ist.