Wir überlegen, ob Helldivers II sich in der neuesten Folge von Gaming Gossip erholen kann

HQ

Bis Microsoft und Xbox beschlossen, vier seiner Entwicklungsstudios zu schließen, war Sony der größte Publisher, der im Mai dieses Jahres die bisher größte umstrittene Entscheidung getroffen hatte, als er beschloss, den Zugriff aufPlayStation Network seine Steam Helldivers II -Community zu erzwingen und das Spiel von denen in Regionen fernzuhalten, in denen PSN nicht verfügbar ist. Dies führte zur Mutter aller Aufregungen und dann zu Rückziehern, von denen Sie wissen, dass Zweifel sie jetzt kennen.

Um diese absolut verrückte Wendung der Ereignisse zu berühren, haben wir in der neuesten Folge von Gaming Gossip die Frage gestellt, ob sich Helldivers II von diesem Vorfall erholen wird oder nicht. Ben, Alex und David kommen zusammen, um über die ganze Situation zu sprechen, warum Helldivers II in Zukunft in Ordnung sein wird oder nicht, und ebenso, warum diese Situation an mehrere andere widersprüchliche und wichtige Gespräche in der Spielebranche erinnert.

Schauen Sie sich unbedingt die neueste Folge von Gaming Gossip unten an.