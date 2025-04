Wir teilen unsere Meinung zur Nintendo Switch 2 Direct in der neuesten Folge von The Gamereactor Show

HQ

Diese Woche war eine monumentale Woche für Nintendo-Fans, denn der japanische Videospiel-Titan und Konsolenhersteller präsentierte der Welt das Nintendo Switch 2 als Teil eines Mega-Direct. Darauf folgte eine Menge Berichterstattung, die wir von unserer Zeit bei einem Premierenevent in Paris gesammelt haben und die bisher zu speziellen Vorschauen auf die Konsole selbst sowie auf Mario Kart World und Metroid Prime 4: Beyond geführt hat.

Aber wenn wir auf die Serie selbst zurückblicken, was haben wir wirklich darüber gedacht? Alex und ich haben uns kürzlich zusammengesetzt, um die Direct zusammenzufassen und darüber zu diskutieren, ob es als eines für die Ewigkeit in die Geschichte eingehen wird oder ob Nintendo letztendlich von dem, was es seinen Fans geboten hat, nicht überzeugt hat.

Um unsere breite Palette an Meinungen zu hören, hören Sie sich die 49. Folge von The Gamereactor Show unten an oder gehen Sie zu Ihrem bevorzugten Podcast-Anbieter (Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker), um sie stattdessen dort anzuhören.