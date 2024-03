Wir teilen unsere Gedanken zu einer Aktualisierung der Mid-Gen-Konsole im neuesten Gaming Gossip

HQ

Es wurde viel darüber gesprochen, was ein Mid-Gen-Konsolen-Refresh den Verbrauchern bringen könnte, wobei dieses Thema dank der kürzlich durchgesickerten PS5-Pro Spezifikationen wieder zum Leben erweckt wurde. Nun, um diese Angelegenheit aufzugreifen und zu diskutieren, hat sich die Gaming Gossip -Gang zusammengetan, um die sehr wichtige Frage zu stellen, ob wir in dieser Generation tatsächlich Mid-Gen-Konsolenaktualisierungen benötigen.

Da Sony seine begrenzten First-Party-Pläne für das kommende Geschäftsjahr transparent macht, Xbox für diese Weihnachtszeit neue Hardware plant und der Switch-Nachfolger näher als weiter entfernt ist, diskutieren wir, wie/ob eine PS5 Pro den Verbrauchern tatsächlich zugute kommen würde. Außerdem gehen wir auf die wichtigsten Details ein, was für einen Preis es haben könnte, und ebenso, ob eine PS5 Pro, die diesen Herbst debütiert, darauf hindeuten könnte, dass ein mit Spannung erwartetes Spiel früher als erwartet erscheinen könnte...

All das und mehr seht ihr euch in der siebten Folge der Show unten an.