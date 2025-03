Wir teilen lächerliche und vernünftige Erwartungen an die Nintendo Switch 2 Direct in der neuesten The Gamereactor Show

HQ

Es ist fast an der Zeit, dass Nintendo die Welt richtig auf die Nintendo Switch 2 vorbereitet. Sicher, die Konsole wurde Anfang des Jahres enthüllt, aber es war ein prägnantes Video, das eher als schnelle Tech-Präsentation diente und die Fans auf diesen April aufmerksam machte, wenn eine massive Direct - von der wir erwarten, dass sie sich mehr auf die Konsole und auch auf ihre "Launch"-Spiele konzentrieren wird - stattfinden wird. So, da das fast hier ist, haben wir die neueste Episode von The Gamereactor Show Nintendos Nachfolgesystem gewidmet.

In der Episode diskutieren Alex und ich, was wir in der Serie erwarten, und behandeln die wahrscheinlichen und vernünftigen Vorhersagen, bevor wir die Logik über Bord werfen und einige verrücktere Ideen aufwerfen, die uns sehr glücklich machen würden, wenn Nintendo sie anbieten würde.

Wir krönen die Episode auch mit einem erneuten Übergang zu Grand Theft Auto VI, bevor wir auch kurz auf Assassin's Creed Shadows ' Startempfang eingehen.

Sie können sich die neueste Folge der Sendung unten anhören oder sich an den Podcast-Anbieter Ihrer Wahl wenden, sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.