Wir teilen heiße Meinungen zu Mixtape und Forza Horizon 6 zur neuesten The Gamereactor Show

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Es sind einige ziemlich verrückte Tage vergangen, seit Beethoven & Dinosaur's Mixtape erschienen ist, denn der Titel wurde von Kritikern gelobt und wurde bald Gegenstand vieler lauter Kritik aus der breiteren Gaming-Community. Ob diese Kritik berechtigt oder relevant war, ist ein Diskussionsthema, das wir zu einem Schlüsselelement der neuesten Folge von The Gamereactor Show machen.

Für unsere 90. Folge sprechen wir das Mixtape -Debakel an und teilen gleichzeitig viele Gedanken und Meinungen über Playgrounds neuestes Open-World-Arcade-Rennerlebnis, Forza Horizon 6.

Sehen Sie unbedingt die neueste Folge unten für diese vollständigen und verrückten Gespräche, die auch bei Ihrem bevorzugten Podcast-Anbieter verfügbar sind – sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.