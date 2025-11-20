News
Arc Raiders
Wir tauchen heute bei GR Live in einige ARC Raiders ein
Mal sehen, worum es bei dem ganzen Wirbel geht.
HQ
Während ARC Raiders sich weiterhin als einer der größten Hits des Jahres 2025 erweist, werden wir ihm heute auf GR Live endlich seine gebührende Würdigkeit geben. Der Extraction-Shooter von Embark Studios scheint die Fans des Genres gründlich beeindruckt zu haben, da die Spielerzahlen weiter steigen.
Wie immer könnt ihr ab 16:00 GMT/17:00 MESZ am Stream teilnehmen, und wir sind live auf der GR Live-Homepage sowie auf unseren YouTube-, Twitch- und Facebook-Seiten zu sehen. Wenn Sie in der Zwischenzeit Ihre Lust auf ARC Raiders bekommen möchten, können Sie hier unsere begeisterte Rezension lesen.