Wir streamen heute Abend gemeinsam Ubisoft Forward!

Während wir gestern Abend mit dem herausragenden Xbox Game Showcase + Starfield Direct viel von dem gesehen haben, was das Summer Game Fest zu bieten hat, markiert der heutige Abend ein weiteres großes Ereignis für den Gaming-Sommer 2023, da wir Ubisoft Forward sehen werden.

Mit geplanten Updates für viele bereits angekündigte Titel wie Assassin's Creed Mirage, Prince of Persia: The Lost Crown und Star Wars: Outlaws gibt es viel, worauf man sich freuen kann. Wenn Sie über die neuesten Ankündigungen der Show auf dem Laufenden bleiben möchten, nehmen Sie doch an unserem Live-Co-Stream der Veranstaltung teil. Sie finden es heute Abend ab 18 Uhr BST / 19 Uhr MESZ auf der GR Live-Homepage .

Wie immer werden wir auch über die größten Enthüllungen berichten, sobald sie stattfinden, zusammen mit dem Hochladen von Trailern, die Sie sich ansehen können, also behalten Sie die Website den ganzen Tag über und die folgenden Tage im Auge.