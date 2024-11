Wir steuern auf S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl beim heutigen GR Live zu

HQ

Nach mehrfachen Verzögerungen ist es heute endlich soweit: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Die Rückkehr von GSC Game World in die verstrahlte Zone hat in der Tat lange auf sich warten lassen, und heute tauchen wir in die erste Stunde des Spiels auf GR Live ein.

Falls du es noch nicht weißt: S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ist der neueste Eintrag in der S.T.A.L.K.E.R.-Serie. In der nuklearen Dystopie der Zone - einem Gebiet, das nach einer zweiten nuklearen Katastrophe in Tschernobyl entstanden ist - musst du in dieser Umgebung gegen Banditen, Mutanten und mehr kämpfen und einige der übernatürlichen Geheimnisse entdecken, die darin verborgen sind.

Wenn das nach deinem Jam klingt, mach mit beim Stream über die GR Live Homepage oder auf unseren Twitch- und YouTube-Kanälen. Wir beginnen mit der üblichen Zeit von 16:00 Uhr GMT/17:00 Uhr MEZ, was zufällig die weltweite Veröffentlichungszeit des Spiels ist. Halten Sie vorher Ausschau nach unserer Rezension, die heute erscheint.