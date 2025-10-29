Wir stempeln uns für Dispatch bei der heutigen GR Live ein

HQ

Nachdem er den wertvollen Mech-Anzug seines Vaters verloren hat und nicht über die Mittel verfügt, ihn zu restaurieren, findet Robert Robertson seine Superheldenträume beendet, bevor sie überhaupt vollständig verwirklicht werden konnten. Die Firma SDN ist jedoch bereit, ihm bei der Restaurierung seines Anzugs zu helfen, wenn er sich ihren Kräften als Disponent anschließt und ein Team von Superhelden in den Dienst schickt, um das Verbrechen zu stoppen und Kalifornien sicherer zu machen.

Wir werden versuchen, unser Team von Superschurken, die zu Superhelden geworden sind, in Dispatch bei der heutigen GR Live zu managen. Da es sich um ein entscheidungsbasiertes narratives Spiel handelt, werden wir unser Möglichstes tun, um unser Team bei der Stange zu halten, aber es wird mit Sicherheit Probleme geben. Wenn ihr euch mit uns Dispatch anschauen wollt, werden wir Spoiler so weit wie möglich vermeiden, also schaut doch mal beim Stream auf YouTube, Twitch, Facebook und unserer eigenen GR Live-Homepage vorbei. Wir beginnen zu unserer regulären Zeit von 16:00 Uhr GMT/17:00 Uhr MEZ.

In der Zwischenzeit könnt ihr euch unseren spoilerfreien Mid-Season-Rückblick auf Dispatch ansehen. Da die Episoden wöchentlich veröffentlicht werden, werden wir weitere Rezensionen veröffentlichen, sobald wir die Gelegenheit haben, mehr von AdHocs Superhelden-Erzählspiel zu sehen.