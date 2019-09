Wir starten eigenen MyClub in eFootball PES 2020

In der Welt von Pro Evolution Soccer ist MyClub das Pendant zum Ultimate Team in FIFA. Man bekommt eine Auswahl an Spielern, bildet aus ihnen ein Team und spielt damit gegen die Mannschaften der anderen Spieler. Im diesjährigen Ableger, eFootball PES 2020, kehrt der Modus natürlich wieder zurück, Fans dürfen ihren eigenen Verein also auch in diesem Jahr wieder zum Sieg führen.

Wir haben uns das selbst mal angeschaut und unsere initialen Eindrücke zum Saisonstart im unteren Video festgehalten. Das Tutorial haben wir direkt mitgenommen, damit ihr das nicht selbst erledigen müsst. Es unterrichtet uns über die Grundlagen bei der Erstellung eines eigenen Kaders und führt die ersten Verträge ein. Nach einigen Unterschriften und den Ergebnissen unserer Scouts können wir loslegen und stecken wenig später auch schon im ersten Match. Seid ihr ein Fan dieses Spielmodus?

