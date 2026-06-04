Wir spüren die Segnungen des Maschinengeistes in Warhammer 40,000: Mechanicus II in der heutigen GR Live

HQ

Veröffentlicht im Rahmen der 10-jährigen Jubiläumsfeier von Warhammer Skulls, versetzt uns Warhammer 40,000: Mechanicus II in die Welt des wütenden Maschinenkriegs, in der wir die Rolle des Adeptus Mechanicus übernehmen. Forscher, Cyborgs, Krieger in eigenem Recht, diese Maschinenmenschen tun alles im Namen der Wissenschaft, selbst wenn es bedeutet, eine uralte Rasse empfindungsfähiger Maschinen namens Necrons zu wecken.

In Warhammer 40,000: Mechanicus II können wir entweder als Necrons oder als Adeptus Mechanicus spielen, unsere eigenen Kampagnen bekommen, während wir darum kämpfen, die schlafenden Maschinen wieder in ihre Gräber zu bringen oder die größten Nerds des Imperiums von unserem Heimatplaneten zu vertreiben. Wie im ersten Spiel kannst du in Warhammer 40,000: Mechanicus II jede Menge taktische Kämpfe erwarten, mit Funken, die fliegen, während Maschinen in brutalen Kämpfen aufeinandertreffen.

Wenn du uns eine Stunde Warhammer 40,000: Mechanicus II anschließen möchtest, streamen wir wie immer live auf der GR Live Homepage sowie auf unseren YouTube-, Facebook- und Twitch-Seiten. Wenn Sie unsere ausführlichen Eindrücke zum Spiel erhalten möchten, finden Sie hier unsere Rezension.