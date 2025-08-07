Wir spucken Zaubersprüche in Mage Arena auf dem heutigen GR Live

Entschuldigung für alle Kopfhörernutzer vor dem heutigen Stream, denn heute schauen wir uns Mage Arena an. Falls du noch keine Ahnung hast, das Spiel ist ein Koop-PvP-Erlebnis, bei dem du und ein paar Freunde oder Fremde gegen ein feindliches Team von Zauberkundigen antreten.

Um Zaubersprüche zu wirken, musst du die Wörter in deinem Zauberbuch sagen. Glücklicherweise gibt es keine erfundene Sprache für das Wirken von Zaubern, und du sagst einfach "Feuerball", wenn du einen Ball aus brennendem Magma auf deine Feinde schleudern willst.

Wie immer starten wir den Stream ab 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ, und ihr könnt ihn über unsere eigene GR Live-Homepage sowie unsere Facebook-, YouTube- und Twitch-Seiten aufrufen. Schauen Sie es sich unbedingt an!