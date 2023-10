Wir sprechen über Super Spider Bros. 2 in der neuesten Folge der Gamereactor Show

HQ

Heute ist ein großer Tag für Gaming-Fans, da sowohl Marvel's Spider-Man 2 als auch Super Mario Bros. Wonder ihr Debüt auf PS5 bzw. Nintendo Switch geben. Mit zwei Titanen, die jetzt zum Auschecken verfügbar sind, haben wir beschlossen, die neueste Episode von The Gamereactor Show diesen beiden Spielen zu widmen, in denen ich und Alex eine Menge Gedanken und Meinungen über unsere Zeit teilen, sie zu überprüfen und zu spielen.

In der Show gehen wir auch auf die kürzlich bestätigte Mega-Fusion ein, bei der Activision Blizzard King der Microsoft-Familie Xbox Game Studios beitritt.