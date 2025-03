Wir sprechen über Rainbow Six: Siege X, Atomfall und Blades of Fire in der neuesten Folge von The Gamereactor Show

HQ

In der vergangenen Woche gab es einige Blockbuster-Vorschauen, in denen wir unsere Gedanken zum Action-Adventure Blades of Fire von MercurySteam, zum Abenteuer von Rebellion Atomfall und zum Nachfolger von Ubisoft Rainbow Six: Siege, bekannt als Siege X, teilen konnten. Angesichts der großen Auswahl an Vorschauen in freier Wildbahn haben wir uns entschieden, diese zum Thema der neuesten Folge von The Gamereactor Show zu machen, in der Alex und ich unsere Erfahrungen mit diesen vielversprechenden Titeln zusammenfassen.

Alex konzentriert sich auf alles, was Blades of Fire und Atomfall betrifft (verpassen Sie nicht seine Vorschauen hier und hier), während ich mich stattdessen um alle Dinge Siege X kümmere (meine Vorschau finden Sie hier). Verpassen Sie nicht die neueste Folge, um unsere vollständigen, uneingeschränkten und ausführlichen Gedanken zu den Spielen zu hören.

Sie können sich die Episode unten oder auch auf Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker ansehen. Vergessen Sie nicht, bis zum Ende zu bleiben, um auch unsere kurzen Gedanken zu den neuesten Nachrichten von Death Stranding 2: On the Beach zu hören.