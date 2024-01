Wir sprechen über Palworld in der neuesten Folge der Gamereactor Show

HQ

Wir sind zurück mit einer weiteren Folge unseres Podcasts, The Gamereactor Show. In dieser neuesten Folge, Episode 17, sprechen wir über den größten aktuellen Trend in der Spielebranche, den großen und überraschenden Erfolg von Pocket Pair 's Palworld und was unserer Meinung nach in den kommenden Wochen und Monaten mit dem Spiel passieren wird.

Aber wir richten unsere Aufmerksamkeit auch auf ein paar andere Teile des Spielebereichs und tauschen Gedanken und Meinungen zu Tekken 8 und Like a Dragon: Infinite Wealth aus, bevor wir ein bisschen über Suicide Squad: Kill the Justice League sprechen.

Und als ob das alles noch nicht genug wäre, werfen wir auch noch einen Blick auf die jüngsten Oscar-Nominierten und die Kontroverse um Greta Gerwig und den Barbie-Film.

Unnötig zu erwähnen, dass es eine Menge zu entdecken und zu besprechen gibt, also schau dir unbedingt die neueste Folge von The Gamereactor Show unten an (oder auf Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Google Podcasts), um zu sehen, was Alex und Ben über jedes dieser Themen denken.