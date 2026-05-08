Wir sprechen über Mixtape, Lego Batman und Mortal Kombat 2 in der neuesten Folge von The Gamereactor Show

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Es war eine sehr arbeitsreiche Woche für Videospielfans, denn nicht nur sind einige verschiedene Spiele und große Filmadaptionen erschienen, sondern auch eine riesige Vorschau hat die Runde gemacht. Bei so viel Geschehen – wie in der letzten Woche angedeuteten – sprechen wir in der 89. Folge von The Gamereactor Show über Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, Mortal Kombat 2 und auch den Indie-Hit Mixtape.

Genau, diesmal sprechen Alex und ich über diese drei großen Videospiel-Highlights, wobei Alex seine Erfahrung mit Lego Batman einbringt, während ich zu allem rund um Mortal Kombat 2 und Mixtape teilnehme.

Sehen Sie sich unbedingt unten die neueste Folge der Serie an, um unsere vollständigen Gedanken und, wie immer, wildere Übergänge zu erhalten, wobei die Show auch bei Ihrem Podcast-Anbieter verfügbar ist, sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.