Wir sprechen über Hyänen, Epic Games und die neuesten Spiele in der neuen Folge der Gamereactor Show

Wir markieren jetzt unsere zehnte vollständige Episode von The Gamereactor Show, nachdem wir den Podcast ursprünglich Anfang des Jahres gestartet haben. Zu diesem Zweck haben Alex und ich uns wieder zusammengetan, um eine Episode aufzunehmen, in der einige der neuesten Beats im Spielebereich besprochen werden, darunter die kürzliche Absage von Hyenas, die Entlassungen bei Epic Games und unsere Gedanken zu einer Vielzahl der größten und neuesten Spiele - einschließlich Assassin's Creed Mirage, Counter-Strike 2, Forza Motorsport und mehr.

Wenn es viel zu entdecken gibt, sollten Sie sich Episode 10 von The Gamereactor Show unten ansehen, für eine einstündige Sitzung, in der Sie sich über die neuesten Trends und Markteinführungen in der Welt der Spiele informieren.

Und halten Sie Ausschau nach Episode 11 Ende dieses Monats, in der wir zweifellos über die wichtigsten Spielestarts sprechen werden, die im Oktober anstehen, darunter Marvel's Spider-Man 2 und Super Mario Bros. Wonder.