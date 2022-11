Wir sprechen über Hi-Fi mit dem norwegischen Lautsprecherhersteller Arendal Sound

HQ

Nach dem Erfolg in den letzten zehn Jahren hatten wir die Gelegenheit, einen der Mitbegründer der norwegischen Premium-Audiomarke Arendal Sound zu treffen. Insbesondere haben wir uns mit Thomas Gunvaldsen zusammengesetzt, um den Prozess der Erstellung eines Lautsprechersystems, den guten Klang, die skandinavischen Einflüsse des Unternehmens und vieles mehr zu besprechen.

Gamereactor: Könntest du ein wenig über Arendal als Unternehmen und Marke sprechen? Wie hat alles angefangen?

Gunvaldsen: Absolut. Es begann, als wir HiFi- und Heimkino-Geräte als B2C-Händler in Norwegen verkauften, das Unternehmen hieß L-Sound. Jan Ove Lassesen, der Gründer von Arendal Sound, gründete L-Sound bereits 2005 und hatte schon immer die Idee, irgendwann seine eigene Marke zu gründen. L-Sound brachte uns viel direkte Markterfahrung sowie ein gutes Netzwerk innerhalb der Branche mit, was den richtigen Zeitpunkt für die Schaffung unserer eigenen Marke machte, bei der wir alle Aspekte sowohl auf der Geschäfts- als auch auf der Produktseite kontrollieren konnten. Wir wollten richtige Produkte bauen, auf die wir auch in unseren eigenen Setups sehr stolz sein würden.

Ich begann 2012 mit Jan bei L-Sound zu arbeiten, und wir begannen die Ideen und Geschäftskonzepte für Arendal Sound in den Jahren 2013-2014 und hatten unsere erste Produkteinführung Ende 2015.

Was gehört dazu, einen Lautsprecher wie den 1961 zu entwerfen und herzustellen?

Gunvaldsen: Die erste Phase wird also die Ideenphase sein, in der wir Ideen und Konzepte mit dem gesamten Team diskutieren. Wir versuchen herauszufinden, was unsere Kunden wollen und brauchen, aber auch, was wir als Marke auf den Markt bringen wollen, um die Integrität dessen zu wahren, wofür wir stehen. Wir erhalten Inputs von der Marketingabteilung zu ihren Aussichten, unser Kundensupport-Team hat seine wertvollen Inputs, da sie an vorderster Front immer die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden hören.

In diesem Prozess legen wir fest, in welchem Preisniveau wir auch die Produkte haben wollen. Und ehrlich gesagt fällt es uns schwer, niedrigere Preise zu erreichen, nur weil jedes Mal, wenn wir daran denken, etwas billig zu machen, es mit unserem Markenethos kollidiert, eine hervorragende Verarbeitungsqualität und Leistung zu haben. Wann immer also jemand Vinyl-Finish, MDF-Gehäuse, billige Crossover-Komponenten usw. auf den Tisch gebracht hat, um zu überlegen, was wir tun könnten, um eine niedrigere Preisklasse zu erreichen, wurde es immer davon weggehalten. Schauen Sie sich zum Beispiel unsere Serie von 1961 an, dies ist der niedrigste Preis, den wir anbieten, aber es ist nicht per se auf einem niedrigen Preisniveau, und es gibt nichts an dieser Serie, das Sie an Einstiegsniveau denken lassen würde - weil es nicht ist. Lackierte Oberflächen, HDF-Gehäuse, hochwertige Crossover-Komponenten und Treiber mit Liebe zum kleinsten Detail.

Wenn die Diskussionen abgeschlossen sind, planen wir Zeitpläne für alle Hilfsmittel, die in die Forschung und Entwicklung eines solchen Produkts einfließen, und stimmen uns mit unserem Marketingteam für den Einführungsprozess des Produkts (der Produkte) ab. Dies kann zwischen einem Jahr und drei Jahren für größere, zeitaufwändigere Projekte liegen. 1961 war etwa zwei Jahre in Arbeit, bevor es gestartet wurde.

Wir beginnen in der Regel mit dem Tower-Design für jede Lautsprecherserie, da dies unserer Meinung nach das wichtigste und in der Regel der Lautsprecher ist, den wir am meisten an unsere Kunden verkaufen werden. Jeder andere Lautsprecher der Serie folgt den Designprinzipien, die diesem Lautsprecher hinzugefügt wurden. Wir entwerfen unsere Treiber im eigenen Haus, was bedeutet, dass wir keinen Treiber von der Stange finden und ein passendes Gehäuse bauen, sondern umgekehrt, so dass wir einen perfekt passenden Treiber für ein bestimmtes Gehäuse und den Frequenzbereich haben, den er abdecken muss. In der Anfangsphase gibt es offensichtlich eine ganze Fülle von Simulationen zu Fahrern, Schrank-Fahrer-Interaktionen, Zeichnungen usw., bevor die ersten Muster erstellt werden.

Jetzt, während der F&E-Phase des Projekts, die bei weitem der zeitaufwendigste Teil des Projekts ist, bin ich mir nicht sicher, ob sich die meisten Leute vorstellen können, wie viele Diskussionen wir über die kleinsten, scheinbar unbedeutenden kleinen Teile führen, um alles richtig zu machen. Wir hätten ein solches Projekt wahrscheinlich in der Hälfte der Zeit machen können, aber wenn Sie nach Exzellenz auf allen Ebenen streben, wird es nur ein bisschen mehr Zeit in allen Angelegenheiten brauchen. Nur ein kleines Beispiel aus unseren Lautsprechern von 1961 ist, dass wir die gesamte Umgebung der Treiber nicht nur als Surround, sondern auch als Gummiverkleidungsring zwischen dem Treiber und den Gehäusen ausgestattet haben. Ich denke, das Endergebnis spricht für sich.

Während der Designphase sind wir stets bestrebt, unsere klanglichen Ziele einzuhalten. Dynamik, klangliche Genauigkeit, natürliche Klangfarbe und SPL-Fähigkeiten. Um diese Ziele zu erreichen, glauben wir, dass unsere Waveguide/Tweeter-Kombination im Mittelpunkt steht. Wir sind in der Lage, die Wellenleiter so zu gestalten, dass ihre Dispersion außerhalb der Achse der Streuung der Mittenbereiche im selben Bereich entspricht, so dass die Lautsprecher eine gleichmäßige Schallleistung haben. Dadurch klingen die Lautsprecher natürlich und ansprechend, ohne hart oder matschig zu klingen, wenn Sie in normalen Räumen ohne schwere akustische Behandlung lauter spielen. Es hilft, den Lautsprecher dynamisch und ansprechend klingen zu lassen.

Wenn wir die ersten Proben erhalten, führen wir eine Reihe von Messungen und Hörtests durch, um herauszufinden, was wir ändern müssen. Es ist sehr selten, dass in den ersten Mustern alles komplett perfekt ist. Wir verwenden Musikmaterial nur in dieser Phase für Hörtests. Wir gehen alle unsere Ergebnisse aus den Messungen durch und vergleichen sie mit unseren Ergebnissen während des Zuhörens und diskutieren den besten Weg, um jeden Aspekt zu verbessern, von dem wir dachten, dass er besser sein könnte. Dies könnte mit Änderungen an Treibern, Frequenzweichen, Schränken usw. ein paar Mal hin und her gehen, bevor wir alles perfekt gewählt haben.

Wenn unsere Muster bestätigt sind, gehen wir in die Vorproduktionsphase, in der wir eine Kleinserienproduktion durchführen, um zu sehen, dass alles auf die Produkte, die Produktion und die Qualitätskontrolle abgestimmt ist. Wir können dann die Produkte überprüfen, wenn sie bei uns ankommen, und der Fabrik Feedback zu Änderungen geben, die in der Qualitätskontrolle oder Produktion implementiert werden sollen, bevor wir mit der ersten Massenproduktion fortfahren.

Während der Massenproduktion gehen wir normalerweise in unsere Fabrik und besprechen alle Routinen für die neuen Produkte mit dem QC-Team, um sicherzustellen, dass alles A-Level ist, wie wir es für alle unsere Produktionen benötigen.

Wie würdest du den Arendal-Sound beschreiben?

Gunvaldsen: Ich werde mich kurz fassen. Ansprechend, dynamisch und präzise. Mit großartigen SPL-Funktionen.

Was klingt für Sie persönlich gut?

Gunvaldsen: Das ist eine gute Frage. Ich denke, guter Klang ist für mich das, was wir mit unseren Produkten anstreben. Wenn ich mich hinsetze, um Musik zu hören, muss zunächst einmal mehr oder weniger der gesamte Frequenzbereich von 20Hz bis 20kHz abgedeckt werden. Zweitens muss das Setup dynamisch und ansprechend klingen. Ich liebe es, wenn ich die Lautstärke erhöhen kann, so dass ich die Musik auch mit meinem ganzen Körper spüre. Bei einigen traditionelleren "Hi-Fi" -Lautsprechern, denen die Richtwirkung völlig fehlt, neigen die Klangbühne und die Dynamik dazu, beim Hören bei höheren Schalldruckpegeln zusammenzubrechen, obwohl sie auf niedrigeren Pegeln sehr detailliert und verführerisch klingen können, das ist nicht mein Ding.

Mikro- und Makrodynamik sowie Tonalität sind für mich sehr wichtig. Ich höre lieber Lautsprecher, die nicht versuchen, der Aufnahme eine eigene klangliche Signatur zu geben, sondern das, was aufgenommen wurde, so genau wie möglich zu vermitteln.

Wie inspiriert oder motiviert Skandinavien euch in dem, was ihr tut?

Gunvaldsen: Wir sind zugegebenermaßen Patrioten. Unsere Marke ist nach der Stadt benannt, in der wir leben und arbeiten. Aus unseren Grafiken geht auch sehr deutlich hervor, dass wir versuchen, die norwegische Kultur zu fördern. Von den Nordlichtern, die in einigen unserer Bilder erscheinen, über Holzhütten bis hin zu Holzskiern und anderen Accessoires, die das Innere der Kabine schmücken. Vergessen wir nicht die Eisbären oder gestrickten Wollmützen.

Auch die Lautsprecherdesigns entsprechen dem skandinavischen Design. Nicht so viele runde Kanten und Formen, sondern mehr gerade Winkel und quadratische Ecken.

Warum heißen die Lautsprecher 1961?

Gunvaldsen: Unsere Namenskonvention ist vielleicht etwas ungewöhnlich. Wir haben unsere Seriennamen auf wichtige Ereignisse in der Stadt Arendal im Laufe der Jahre gestützt. 1961 war das Jahr, in dem Arendal eine Brücke zwischen dem Stadtzentrum und einer Insel namens Tromøya bekam, von der zufällig unser Gründer Jan Ove Lassesen stammt. Vor diesem Jahr mussten sie Boote zwischen der Insel und dem Stadtzentrum benutzen.

Vielen Dank an Arendal Sound und Thomas Gunvaldsen für das Gespräch. Sie können sich das Angebot des Unternehmens auf seiner Website hier ansehen.