Wir sprechen über Escape Rooms, vergangene Erfolge und Unsound Love mit John Tinning von Professional Villains

Anfang des Sommers wurde das in Dänemark entwickelte Horrorspiel Unsound Love "enthüllt", obwohl das vielleicht nicht ganz das richtige Wort ist. Die Steam-Seite des Spiels ist ungefähr so freizügig wie eine Nonne.

"Unsound Love ist ein Open-World-Horrorspiel, in dem du alles selbst herausfinden musst. Wir dürfen nichts anderes sagen", heißt es in der Beschreibung.

Mit so wenig konnten wir uns natürlich nicht zufrieden geben, also riefen wir John Tinning an, die eine Hälfte des kleinen Entwicklerduos Professional Villains aus Aarhus. Er sagte uns, dass die begrenzten Informationen nicht unbedingt nur ein Versuch sind, Neugier zu wecken.

"Das Konzept ist, dass man alles selbst herausfinden muss, und wir meinen das alles. Ohne zu viel zu verraten, wird einem zum Beispiel nicht gesagt, wie man das Spiel steuert."

Es ist nicht so, dass das vorherige Spiel des Entwicklers besonders offen war. Security: The Horrible Nights ab 2024 setzte eine mittlerweile stolze dänische Tradition stimmungsvoller, aber äußerst wortreicher Spiele fort. Hier schlüpfst du in die Rolle eines Wachmanns in der Nachtschicht in einem - wie sich bald herausstellt - von Monstern befallenen Krankenhaus. Obwohl das Spiel mehr Schreie als Worte enthält, hat es es dennoch geschafft, bei den Danish Game Awards 2025 den Preis für die beste Erzählung zu gewinnen.

Unsound Love scheint die gleiche Tradition fortzusetzen, da die gewalttätigen Ereignisse und makabren Aktionen die Geschichte vorantreiben und nicht das endlose Geschwätz. Was ist diesmal die Prämisse? Auch hier verrät es die Steam-Seite sicherlich nicht:

"Du wirst durch den Rücksitz eines zerstörten Autos in eine neue Welt hineingeboren. Flucht."

Ob dies beabsichtigt ist oder nicht, ist nicht bekannt, aber John Tinning verrät, dass die Entstehungsgeschichte des Spiels derjenigen, die man im Spiel erlebt, ziemlich ähnlich ist. Unsound Love entstand aus einem Projekt, das aus den Fugen geriet.

"Es ist kein Geheimnis, dass wir ein Spiel hatten, für das wir keine Finanzierung bekamen. Einer der Charaktere, der in Security: The Horrible Nights auftaucht, eines der Monster, die du triffst, spielte technisch gesehen die Hauptrolle in diesem Spiel. Unsound Love ist eine Weiterentwicklung dieses Projekts, aber wir konzentrieren uns weniger auf den Kampf und mehr auf seltsamen Scheiß."

Obwohl Unsound Love aus einem nicht realisierten Projekt hervorgegangen ist, geht es auch auf einige andere Projekte des Entwicklers zurück, verrät John Tinning. Wir finden etwas vom Humor aus Security: The Horrible Nights und dem genreübergreifenden Anglerfish, und in Bezug auf die Stimmung tendiert es zum gruseligen und makabren The ER: Patient Typhon.

Die wichtigste Parallele lässt sich jedoch zu einer Zeit ziehen, bevor Professional Villians dem ersten Teil ihres Namens alle Ehre machte. Die Entwickler veröffentlichten zu dieser Zeit nicht-kommerzielle Spiele auf itch.io, und eines davon war Hunting Huber, ein kleines experimentelles Open-World-Spiel mit Anspielungen auf das Spielmedium Easy Allies. Durch dieses Projekt erhielten sie eine frühe, aber harte Lektion in den Herausforderungen, Spiele mit einer offenen Struktur zu entwickeln.

Einer der wichtigsten Aspekte bei der Erstellung einer lebendigen offenen Welt ist, dass du in der Lage sein solltest, viel zu verpassen und trotzdem an dein Ziel zu gelangen.

Im Spiel wirst du zunächst gebeten, einem Weg hinunter zu einem Haus zu folgen. Sobald du das Haus erreichst, beginnt das Spiel erst richtig. Das Problem war, dass viele Spieler es nie so weit geschafft haben, erklärt John Tinning. Sofort bogen sie auf den Weg ein, rannten in ein Gebüsch und verbrachten dann ihre Zeit in der noch ruhenden Spielwelt, ohne Ziel und Richtung.

"Sie rannten fünfzehn, zwanzig Minuten lang herum, und dann vergaßen sie, was man ihnen gesagt hatte. Genau das ist passiert, als ich Fallout 3 gespielt habe. Ich kam aus dem Bunker und das erste, was ich tat, war, in die entgegengesetzte Richtung zu laufen, als man eigentlich tun sollte. In Unsound Love wollen wir den Spieler befreien und ihn die Dinge selbst herausfinden lassen. Aber das Spiel muss so aufgebaut sein, dass es verstanden werden kann, egal in welche Richtung man läuft."

Die offene Welt stellt jedoch nicht nur im Design, sondern auch in Bezug auf die Entwicklungsressourcen eine Herausforderung dar.

"Eines der wichtigsten Dinge bei der Erschaffung einer lebendigen offenen Welt ist, dass man in der Lage sein sollte, viel zu verpassen und trotzdem sein Ziel zu erreichen. Das ist in einem linearen Spiel, in dem man alles erleben muss, nicht der Fall. Es sollte im Idealfall dreimal so viel Inhalt geben, wie man tatsächlich in einem Open-World-Spiel braucht."

John Tinning sagt, dass sie von Escape Rooms inspiriert wurden, wo man eine offene Umgebung hat, die man relativ frei erkunden kann, und in der die Geschichte langsam durch das Lösen von Rätseln entsteht. Die meisten Escape Rooms sind jedoch immer noch linear, da die Rätsel in einer bestimmten Reihenfolge gelöst werden müssen, damit die Geschichte zusammenhält.

Um den Spielern mehr Freiheit zu ermöglichen, arbeitet Profesional Villians daher daran, mehr Lösungsmöglichkeiten für die Probleme des Spiels zu haben. Es sollte nicht nur einen Weg nach vorne geben. Oder anders ausgedrückt. Wenn der Spieler alles selbst herausfinden muss, hilft es, mehr als eine richtige Lösung zu haben.

Nachdem wir mit John Tinning gesprochen haben, verstehen wir, warum professionelle Bösewichte so kryptisch in ihrer Darstellung von Unsound Love waren. Es liegt einfach in der DNA des Projekts, dass der Spieler nicht zu sehr kontrolliert werden sollte. Aber natürlich gibt es noch einen weiteren, einfacheren Grund, warum die Steam-Seite des Spiels noch nicht mit langen Textbeschreibungen und Aufzählungspunkten gefüllt ist. Unsound Love befindet sich noch in der frühen Entwicklung und es kann sich noch viel ändern.

Wenn Sie dieser Artikel neugierig auf Unsound Love gemacht hat, müssen Sie nicht lange warten. Am Dienstag wird der YouTube-Kanal Alpha Beta Gamer den Trailer zum Spiel enthüllen und wir werden natürlich auch bei Gamereactor nach nach nach gehen.