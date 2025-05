Wir sprechen über die Weiterentwicklung der Robotik, Nachhaltigkeit und das Zuhause der Zukunft mit Roborock

HQ

F: Beginnen wir mit den Grundlagen - für diejenigen, die es vielleicht noch nicht wissen: Was ist Roborock und was zeichnet Sie im Bereich Smart Home und Robotik aus?

"Roborock ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Heimlösungen, der sich der Entwicklung intelligenter, benutzerorientierter Produkte für den modernen Haushalt verschrieben hat. Wir sind vor allem für unsere preisgekrönten Staubsaugerroboter bekannt und haben unser Produktportfolio um innovative Waschtrockner erweitert, die alle mit dem gleichen Fokus auf intelligente Leistung, elegantes Design und benutzerorientiertes Erlebnis entwickelt wurden.

Was uns wirklich auszeichnet, ist unser unermüdliches Engagement, echte Herausforderungen im Haushalt durch fortschrittliche Technik zu lösen. Nehmen Sie als Beispiel unsere Zeo-cycle® Moderate Temperature Drying Technology – sie ist ein entscheidender Faktor in der Stoffpflege, der empfindliche Kleidungsstücke schützt und gleichzeitig eine gründliche Trocknung gewährleistet. Egal, ob es darum geht, Ihre Böden zu navigieren oder Ihre Wäsche aufzufrischen, Roborock-Produkte wurden entwickelt, um das Leben müheloser, hygienischer und intelligenter zu machen."

Das S8 MaxV Ultra von Roborock in Aktion.

F: Was ist Ihrer Meinung nach wirklich einzigartig an der Technologie oder dem Ansatz von Roborock im Vergleich zu anderen auf dem Markt?

"Unsere Technologie basiert auf drei Säulen: Präzision, Intelligenz und benutzerorientiertes Design – und diese Philosophie erstreckt sich mit der Zeo-Serie vollständig auf unsere Waschtrockner-Kategorie. Was diese Linie wirklich auszeichnet, ist unsere proprietäre Zeo-Cycle® Moderate Temperature Drying Technology, die Zeolith-Mineralien verwendet, um Feuchtigkeit von der Kleidung sanft zu absorbieren, ohne sie hoher Hitze auszusetzen. Dieser Ansatz trägt dazu bei, die Weichheit, Form und Farbe von Kleidungsstücken zu erhalten – insbesondere von empfindlichen Stoffen wie Wolle und Seide. Die Zeo-Cycle® Moderate Temperature Drying Technology optimiert nicht nur die Trocknung; Es stellt einen großen Fortschritt in der Waschtrocknertechnologie dar und definiert neu, wie sich die Pflege von Textilien anfühlen und funktionieren sollte.

In Kombination mit der Roborock-App erhalten Benutzer Fernzugriff, Zyklusanpassung und Echtzeitüberwachung – für eine intelligentere Steuerung der täglichen Waschroutine. Diese nahtlose Integration von Kerninnovation und durchdachtem Design ist das, was Roborock auf dem heutigen Markt für Wäschereigeräte auszeichnet. Es ist diese durchdachte Integration von Innovation, Textilpflege und intuitivem Design, die Roborock in der Wäschereigeräteindustrie auszeichnet."

Der ultimative Waschtrockner Zeo One von Roborock.

F: Was sind die Kernziele von Roborock als Marke? Konzentrieren Sie sich auf Innovation, Nachhaltigkeit, Zugänglichkeit - oder alles zusammen?

"All das – und noch mehr. Bei Roborock ist Innovation nicht nur ein Modewort; Es ist die Grundlage von allem, was wir tun. Aber wir glauben, dass Innovation einen Zweck haben muss. Aus diesem Grund konzentrieren sich unsere Forschungs- und Entwicklungsbemühungen darauf, echte Probleme der Nutzer zu lösen und den Alltag durch intelligentere, effizientere Lösungen für das Zuhause zu verbessern.

Wir engagieren uns auch stark für Nachhaltigkeit – nicht nur im Konzept, sondern auch in der Art und Weise, wie unsere Produkte täglich verwendet werden. Technologien wie die Zeo-cycle® Moderate Temperature Drying Technology ermöglichen eine schonende Trocknung bei niedrigen Temperaturen, die die Lebensdauer der Kleidung verlängert und die langfristige Produktnutzung unterstützt, was unserer Meinung nach eine nachhaltigere Lebensweise ist.

Zugänglichkeit ist ein weiterer Kerngrundsatz unserer Marke. Unser Ziel ist es, intelligente, leistungsstarke Haushaltsgeräte flächendeckend verfügbar zu machen – nicht nur für Early Adopters oder Premium-Käufer. Ganz gleich, ob es sich um stoffspezifische Kleidungspflege, App-basierte Steuerung oder freihändige Wartung handelt, unser Ziel ist es, High-End-Leistung integrativer und erreichbarer zu machen.

Letztendlich existiert Roborock, um die Lebensqualität zu verbessern. Ob durch bahnbrechende Technologien, durchdachtes Design oder intelligente Automatisierung, wir setzen uns dafür ein, intelligentere, integrativere Wohnerlebnisse für Haushalte auf der ganzen Welt zu schaffen."

F: Vor ein paar Wochen haben Sie eine große Auftaktveranstaltung in Stockholm veranstaltet. Können Sie uns sagen, worum es dabei ging und warum die nordischen Länder für diesen Moment ausgewählt wurden?

Ja, wir haben uns sehr gefreut, unsere jüngste Auftaktveranstaltung in Stockholm zu veranstalten, bei der wir unsere Waschtrockner der Zeo-Serie vorgestellt haben. Dies war ein wichtiger Meilenstein für Roborock, da es die Expansion unserer intelligenten Wäschereilösungen auf den nordischen Markt markierte.

Die nordischen Länder waren für diesen Moment eine natürliche Wahl. In dieser Region wird funktionales Design, intelligente Technologie und langlebige Produktqualität sehr geschätzt – alles Werte, die die Zeo-Serie verkörpert. Mit unserer proprietären Zeo-cycle® Moderate Temperature Drying Technology wollen wir mehr Haushalten eine professionelle Kleidungspflege bieten, und zwar durch sanftes Trocknen bei niedrigen Temperaturen in einer All-in-One-Lösung.

Skandinavische Verbraucher sind auch frühe Anwender von Smart-Home-Innovationen, was Stockholm zum idealen Ort machte, um mit einem zukunftsorientierten, designbewussten Publikum in Kontakt zu treten. Es war nicht nur eine Produkteinführung, sondern eine gemeinsame Vision davon, wie intelligente, durchdachte häusliche Pflege in den kommenden Jahren aussehen kann.

Roborock wird weiterhin Geräte anpassen, um sich mit einem "breiteren Smart Home" zu verbinden

F: Wenn Sie in die Zukunft blicken, wo sehen Sie Roborock - und Heimrobotik im Allgemeinen - in 10 Jahren? Welche Rolle wird Ihre Technologie in der Zukunft des Smart Livings und des elektrischen Zuhauses spielen?

Wir glauben, dass sich die Heimrobotik in 10 Jahren von einfunktionalen Geräten zu intelligenten Systemen entwickeln wird, die das tägliche Leben in mehreren Dimensionen aktiv unterstützen. Die Reinigung wird nach wie vor von grundlegender Bedeutung sein, aber die eigentliche Transformation liegt in der Art und Weise, wie sich diese Geräte mit dem breiteren Smart Home verbinden lassen – sie lassen sich nahtlos in Energiesysteme, Haussicherheit und sogar Gesundheitsüberwachung integrieren.

Unser Ziel bei Roborock ist es, im Zentrum dieses Wandels zu stehen. Unsere langfristige Vision ist es, über die aufgabenbasierte Automatisierung hinauszugehen und proaktive, personalisierte Intelligenz zu entwickeln – Systeme, die nicht nur reagieren, sondern die Bedürfnisse jedes Haushalts verstehen und antizipieren.

Das Zuhause der Zukunft wird nicht nur vernetzt sein – es wird intuitiv, anpassungsfähig und tief integriert sein. Die Aufgabe von Roborock ist es, diese Zukunft möglich zu machen, indem wir weiterhin intelligente Geräte bauen, die nicht nur leistungsstark, sondern auch wirklich hilfreich und für mehr Menschen zugänglich sind.