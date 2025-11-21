Wir sprechen über die Steam Machine und Black Ops 7 in der neuesten Folge von The Gamereactor Show

HQ

Es ist fast Zeit, dass das Wochenende beginnt, also warum nicht ein paar Tage Ruhe mit einer brandneuen Folge von The Gamereactor Show machen? Wir sind mit unserer 74. Folge zurück, und da wir uns unserem Kapitel zum Third Quarter Quell nächste Woche nähern, konzentrieren wir uns diesmal ausschließlich auf aktuelle Ereignisse.

Für die neue Folge beginnen wir mit der Diskussion des neuesten Ubisoft-Finanzberichts, der einige Antworten zur Zukunft des Publishers und zu einigen der bereits geplanten Spiele liefert. Danach sprechen wir kurz über die jüngste Xbox Partner Preview-Show, bevor wir dann auf Valves Steam Machine übergehen und wie sie zweifellos einige Sorgen um die Zukunft von Xbox verursacht hat. Zum Schluss sprechen wir über Call of Duty: Black Ops 7 und darüber, wie das Spiel im Vergleich zu dem, was die Serie einst war, verblassen und wie Battlefield 6 nun eindeutig der Sieger des historischen CoD-Battlefield -Konflikts im Jahr 2025 ist.

Schau dir die neueste Folge der Show unten an oder geh zu Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker, um sie bei einem dieser Podcast-Anbieter zu hören.