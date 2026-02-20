Wir sprechen über die Schließung von Bluepoint und die kommenden Pokémon Presents in der neuesten Sendung The Gamereactor Show

HQ

Wie üblich ist Freitag, was bedeutet, dass wir zurück sind und bereit, eine weitere Folge von The Gamereactor Show anzubieten. Diese Woche halten wir das Thema erneut aktuell, indem wir über die beiden wichtigsten Entwicklungen sprechen, die in den letzten 24 Stunden stattgefunden haben, nämlich die Schließung von Bluepoint Games und die Ankündigung eines weiteren Pokémon Presents für nächste Woche.

Wir sprechen über die Situation bei Sony Interactive Entertainment und PlayStation und darüber, wie Bluepoint einfach das jüngste Opfer einer Entscheidung ist, die alles andere als erfolgreich war. Anschließend wenden wir uns erneut dem Thema Pokémon zu und was wir von der kommenden Pokémon Presents-Show erwarten, die parallel zum Pokémon-Tag 2026 stattfindet – natürlich abgesehen von der bereits angekündigten Einführung von FireRed und LeafGreen auf der Switch.

Schau dir unten die 80. Folge der Show an oder bei deinem Podcast-Anbieter – sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.