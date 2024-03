Wir sprechen über die neuesten Spiele und das anhaltende königliche Rumpeln in der neuesten The Gamereactor Show

HQ

Es ist die Zeit des Monats, in der eine weitere Folge von The Gamereactor Show ihr Debüt feiert und Junge, wir haben diese Woche einen Knaller für Sie. Wir haben nicht nur eine Weile damit verbracht, unsere Gedanken und Erfahrungen mit Alone in the Dark, Rise of the Ronin, Princess Peach: Showtime und Dragon's Dogma 2 zu diskutieren, sondern hatten auch die Gelegenheit, über die neuesten James-Bond-Gerüchte und vor allem über die neuesten Entwicklungen im Drama der königlichen Familie zu sprechen.

Das ist richtig, wir gehen dieses Mal auf die Themen ein, die für Gamer am wichtigsten sind, wenn wir unsere Meinung darüber teilen, was wirklich hinter den Türen von Kensington Palace vor sich geht und wie es überhaupt dazu kam, so verdreht und verrückt zu werden.

Unnötig zu erwähnen, dass Sie diese Folge nicht verpassen möchten, also schauen Sie sie sich entweder unten oder auf Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker an.