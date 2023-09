Wir sprechen über die europäische Expansion, Dead by Daylight und Meet Your Maker mit Behaviour Interactive

HQ

Erst kürzlich, vor dem Trubel und Chaos der Gamescom 2023, kündigte der Kanadier Behaviour Interactive das dritte Studio an, das er in Europa eröffnen wird. Nach dem Erwerb von zwei verschiedenen Studios im Vereinigten Königreich, die jetzt als Behaviour North und South bekannt sind, hat sich das riesige Unternehmen, das für Dead by Daylight und jetzt auch Meet Your Maker bekannt ist, dem europäischen Festland zugewandt, um ein neues Studio in den Niederlanden zu eröffnen. Unter dem Namen Behaviour Rotterdam hatten wir die Gelegenheit, dem CEO von Behaviour, Remi Racine, und dem EVP Wayne Meazza ein paar Fragen zu diesem neuen Studio und seinen beiden derzeit größten Titeln zu stellen.

Gamereactor: Behaviour Interactive hat sich in letzter Zeit recht schnell in ganz Europa ausgebreitet. Inwiefern ermöglicht es die Tatsache, dass zwei Studios in Großbritannien ansässig sind, dass Behaviour die Visionen für seine Spiele verwirklichen kann, und können wir in Zukunft weitere europäische Behaviour-Studios erwarten, die über Behaviour Rotterdam hinausgehen?

Behaviour Rotterdam, unser neu erworbenes Studio, wird mit unseren beiden bestehenden britischen Studios zusammenarbeiten, um uns Zugang zu Europas reichhaltigem Pool an Gaming-Talenten zu verschaffen. Unser Ziel ist es, alle drei Studios auszubauen, und wir hoffen, dass unser Engagement als Katalysator für ihre lokale Gaming-Industrie dienen wird.

Aus strategischer Sicht freuen wir uns sehr, unsere Präsenz in Europa auszubauen, unsere Sichtbarkeit zu erhöhen und unsere Position als führendes Unternehmen im Bereich Arbeit zu stärken. Während unser Hauptaugenmerk darauf liegt, die Kapazität dieser Studios zu erhöhen, ziehen wir immer andere Möglichkeiten in Betracht, um unser Wachstum zu beschleunigen.

GR: Was macht Rotterdam zu einem so begehrten Ort, um ein weiteres Behaviour-Studio zu eröffnen, und woran wird das Studio hauptsächlich für Behaviour arbeiten?

Im Laufe unserer Gespräche mit Codeglue hatten wir mehrere Teammitglieder, die Rotterdam besuchten. Während sie offensichtlich einen Ruf als globales Handelszentrum hat, ist sie auch eine schöne, kosmopolitische Stadt. Insgesamt sind die Niederlande eine Brutstätte für Gaming-Talente, und wir freuen uns sehr darauf, die Präsenz von Behaviour dort auszubauen.

Behaviour Rotterdam wird Teil der Serviceabteilung von Behaviour sein. Ihre Hinzufügung erweitert unser externes Entwicklungs-Know-how, und wir werden dieses Know-how für Work-for-Hire- und Co-Dev-Projekte für einige der führenden Publisher und Entwickler der Branche einsetzen.

GR: Was hat dich zu SockMonkey, AntiMatter und Codeglue geführt und warum passten diese beiden Entwickler perfekt in die Behaviour-Familie?

SockMonkey, AntiMatter und CodeGlue teilten alle eine Kultur, die der von Behaviour ähnelte - eine, die den Schwerpunkt auf Innovation legte und die Work-Life-Balance, die kreative Zusammenarbeit und das persönliche Wachstum in einem unterstützenden Team förderte. Partner zu finden, die diese Kultur teilen, ist für uns von großer Bedeutung, wenn wir eine Expansionsmöglichkeit in Betracht ziehen.

GR: Wie geht es weiter mit Behaviour auf globaler Ebene? Das Unternehmen ist und wächst schnell, wie managen Sie dieses Wachstum effektiv?

Die Kultur zu bewahren und gleichzeitig zu wachsen, ist immer eine Herausforderung. Unsere Kultur war jedoch auch ein Fundament unseres Erfolgs, und daher ist es unsere Priorität, sie sowohl zu schützen als auch zu feiern. Deshalb ist es für uns so wichtig, Partner zu finden, die diese Kultur teilen.

GR: Alien kommt zu Dead by Daylight, und Nicolas Cage ist bereits angekommen. Ich gehe davon aus, dass es in Zukunft weitere große Kollaborationen geben wird, aber kannst du uns noch etwas darüber erzählen, was du auf Lager hast?

Ich kann nichts verraten, ich kann Ihnen sagen, dass wir nicht langsamer werden. Wir haben einige tolle Überraschungen geplant - die Spieler sollten also die Augen offen halten!

GR: Hypothetisch gesprochen, gibt es ein bestimmtes Franchise oder eine bestimmte Persönlichkeit, die du gerne in Dead by Daylight einbringen würdest?

Ich kann es wirklich nicht sagen - wir ziehen viele Franchises in Betracht. Was ich sagen kann, ist, dass wir noch Überraschungen für unsere Spieler in petto haben.

GR: Jetzt, wo wir eine Vielzahl von Spielen in der Entwicklung mit der Unreal Engine 5 sehen, hast du darüber nachgedacht, Dead by Daylight auf die Engine umzustellen oder sie vielleicht als Grundlage für das zu verwenden, was die Zukunft für den Titel bereithält?

Wir sind immer auf der Suche nach den besten Möglichkeiten, das Spielerlebnis unserer Spieler zu verbessern, und aus diesem Grund haben wir Unreal Engine 5 auf dem Radar. Wir untersuchen derzeit, wie der Übergang zu Unreal Engine 5 das zukünftige Spielerlebnis unserer Spieler verbessern würde. Bleiben Sie dran!

GR: Wie geht es mit dem Film "Dead by Daylight" weiter? Gibt es ein Update zu Handlung, Besetzung, Regisseuren usw. oder vielleicht einen Zeitplan, in dem wir erwarten können, mehr zu erfahren?

Im Moment gibt es kein Update zu teilen, außer dass wir dabei sind, einen Direktor zu rekrutieren. Der Prozess ist in vollem Gange, und wir werden mehr mit Ihnen teilen, sobald wir weitere Neuigkeiten haben. Darauf freuen wir uns sehr!

GR: Wie findest du die Verwaltung eines nutzergenerierten Inhaltstitels wie Meet Your Maker? Wäre ein UGC-Spiel etwas, das du in Zukunft wieder ausprobieren würdest?

Die Verwaltung eines Titels für nutzergenerierte Inhalte wie Meet Your Maker war für uns eine unglaublich lohnende Erfahrung. Die fantasievollen Köpfe unserer Community haben uns nicht nur beeindruckt, sondern auch bestens unterhalten! Was zukünftige Unternehmungen betrifft, so bleibt die Erforschung von Spielen mit nutzergenerierten Inhalten eine Möglichkeit, für die wir offen sind, da sie eine einzigartige Ebene des Engagements und der Interaktion hinzufügt, die das Spielerlebnis bereichert.

GR: Können wir erwarten, dass Meet Your Maker irgendwann einige verrückte Kollaborationen in der gleichen Art und Weise wie Dead by Daylight erhalten wird?

Unser unmittelbares Ziel ist es, unser Universum so zu etablieren, wie es ist. Im Moment wird dies unsere oberste Priorität bleiben, aber wie immer sind wir sehr offen für das, was die Zukunft bringen könnte.

Vielen Dank an Remi, Wayne und Behaviour für das Gespräch. Du kannst Dead by Daylight und Meet Your Maker noch heute auf PC und Konsolen spielen.