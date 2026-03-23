Wir sprechen über die besten Oktopusse des Gamings mit dem Art Director und Gameplay Director von Darwin's Paradox!

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Die moderne Maskottchen-Plattformszene könnte von früheren Namen übernommen werden. Mario, Kirby, Sonic und ähnliche, aber es gibt immer Platz für einen neuen Namen, und wir würden uns freuen, wenn es Darwin der Oktopus wäre. Darwin's Paradox! kommt in nur wenigen Wochen zu uns, und vor dem Launch des Spiels am 2. April haben wir mit Art Director Mikael "Mika" Tanguy und Gameplay Director Gilles Aujard von ZDT Studio über Darwin selbst, die Spielmechaniken, die Zeit zum Durchspielen und mehr gesprochen. Viel Spaß!

F: Darwin's Paradox! fühlt sich anders an als alles, was wir in den letzten Jahren im Gaming gesehen haben. Was hat Sie an dem Konzept der Abenteuer eines Oktopus gereizt?

Mika: Die Idee eines Oktopus als Protagonisten stammt aus einem Traum, den ich vor über einem Jahrzehnt hatte – ein Oktopus, der in einer Industriewelt verloren ist und seine natürlichen Fähigkeiten nutzt, um zu überleben. Oktopusse sind faszinierende Kreaturen: intelligent, anpassungsfähig und voller Persönlichkeit. Sie können sich tarnen, sich in kleine Räume quetschen und sogar Rätsel lösen – Eigenschaften, die sie perfekt für ein Spiel machen, das Stealth, Plattforming und Storytelling verbindet. Wir wollten etwas Frisches, Verspieltes und Emotional Ansprechendes schaffen, und ein Oktopus gab uns die Freiheit, Mechaniken und Themen zu erforschen, die sich wirklich einzigartig anfühlten.

Gilles: Ein Oktopus ist nicht nur ein Charakter; es ist eine Gameplay-Revolution. Seine Biologie ermöglichte es uns, Stealth und Plattforming auf eine natürliche und intuitive Weise neu zu denken. Darwins Fähigkeiten – wie 360 Grad klettern, Tinte defensiv einsetzen und Tarnung – basieren alle auf echtem Oktopus-Verhalten, aber wir haben sie verstärkt, um etwas cartoonhaftes, spaßiges und Überraschendes zu schaffen. Es ist selten, einen Protagonisten zu finden, der das Spieldesign so perfekt bestimmt, und genau das hat Darwin getan.

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F: Was können Sie über die Figur Darwin sagen? Welche Art von Oktopus steuern wir im Spiel?

Mika: Darwin ist eine Octopoedia ceruleanus – eine fiktive Spezies, die wir erschaffen haben, um seine Intelligenz, Anpassungsfähigkeit und seinen Charme widerzuspiegeln. Er ist kein typischer Held; Er ist verletzlich, klug und voller Persönlichkeit. Visuell ist er ausdrucksstark und cartoonhaft, aber seine Bewegungen und Fähigkeiten sind realistisch verankert. Er ist ein Überlebender, der seinen Verstand und seine natürlichen Talente nutzt, um sich in einer ihm feindlichen Welt zurechtzufinden. Die Spieler werden sich mit seiner Widerstandskraft und seinem Humor identifizieren, was ihn trotz seiner Ära als Oktopus nachvollziehbar macht!

Gilles: Darwin ist ein natürlicher Superheld. Er ist kein Soldat oder Krieger – er ist ein kleiner, einfallsreicher Oktopus, der davon lebt, seine Feinde auszutricksen. Seine Fähigkeiten wirken instinktiv, eröffnen aber kreative Möglichkeiten fürs Gameplay. Ob er Wände erklimmt, Tinte sprüht, um Feinde abzulenken, oder sich tarnt, um sich zu verstecken – jede Handlung ist mit seinem Charakter verbunden. Er ist ein Held, der Anpassungsfähigkeit verkörpert, und genau das macht ihn so unterhaltsam zu spielen.

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F: In der Demo war klar, dass Darwin viele Kräfte hatte, wie zum Beispiel Tarnung. Welche anderen Fähigkeiten können wir freischalten?

Gilles: Darwins Fähigkeiten entwickeln sich weiter, während die Spieler voranschreiten. Abgesehen von Tarnung kann er seine Tinte auf kreative Weise einsetzen – etwa indem er eine Rauchvorwand erschafft, um sich vor Feinden zu schützen, oder um Überwachungskameras zu blenden. Seine Tentakel ermöglichen es ihm, jede Oberfläche zu erklimmen, sich durch enge Räume zu zwängen und sogar Gegenstände in der Umgebung zu manipulieren. Wir haben diese Fähigkeiten so gestaltet, dass sie sich organisch und vielseitig anfühlen, damit Spieler experimentieren und neue Lösungen für Rätsel und Stealth-Herausforderungen finden können. Jede Fähigkeit ist mit Darwins Charakter und den Themen Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit des Spiels verbunden. Wir wollten, dass sich jede Fähigkeit wie eine natürliche Erweiterung dessen anfühlt, wer Darwin ist.

F: Mir ist auch aufgefallen, dass ein Kostüm, das Darwin trägt, eine Anspielung auf einen bestimmten Meister der Tarnung ist. Gibt es viele Kostüme, die wir im Spiel ausrüsten können?

Mika: Ja! Die Demo enthielt einen speziellen "Sneaky Snake"-Skin als lustige Hommage an unsere Zusammenarbeit mit Metal Gear Solid, und dieses Kostüm wird im vollständigen Spiel verfügbar sein. Spieler, die das Spiel vorbestellen, erhalten außerdem zwei exklusive Bonusskins, die als besonderes Dankeschön für frühe Unterstützer erstellt werden. Wir haben auch andere Kostüme eingebaut, die Darwins Persönlichkeit und den Humor des Spiels widerspiegeln. Diese Outfits sind nicht nur kosmetisch – sie sind eine Möglichkeit, Darwins Reise zu feiern und den Spielern die Möglichkeit zu geben, ihr Erlebnis zu personalisieren. Erwarten Sie eine Mischung aus verspielten, nostalgischen und sogar absurden Designs!

Gilles: Die Kostüme sind unsere Art, dem Spiel eine zusätzliche Schicht Spaß und Kreativität hinzuzufügen. Sie sind eine Anspielung auf die Genres und Figuren, die uns inspiriert haben, aber sie spiegeln auch Darwins Anpassungsfähigkeit wider.

F: Darwins Paradoxon ist ein Abenteuer, das perfekt für einen Animationsfilm zu sein scheint, aber ich hoffe, es dauert länger als eine Stunde und 30 Minuten. Wie lange dauert ein Durchlauf des Spiels ungefähr?

Gilles: Ein typischer Durchlauf von Darwin's Paradox! dauert etwa 5 bis 7 Stunden, abhängig davon, wie viel Zeit die Spieler mit Erkunden, Rätsellösen und Geheimnissen verbringen. Das Spiel ist so konzipiert, dass es wiederspielbar ist, mit versteckten Bereichen und Sammelobjekten, die die Spieler dazu ermutigen, die Level erneut zu besuchen. Wir wollten ein Erlebnis schaffen, das filmisch wirkt, aber die Tiefe und Herausforderung eines vollwertigen Abenteuers bietet.

Mika: Das Tempo ist sorgfältig gestaltet, um Spannung, Erkundung und Humor auszubalancieren. Wir haben das Spiel so strukturiert, dass die Spieler sich Zeit nehmen können, um die Atmosphäre aufzusaugen oder direkt ins Geschehen einzutauchen. Die Welt ist reich an Details, und wir hoffen, dass die Spieler zurückkehren wollen, um alles zu entdecken, was Darwins Reise zu bieten hat.

F: Wir haben im Laufe der Jahre einige Oktopusse im Gaming gesehen. Was macht dieses Tier Ihrer Meinung nach zu einer interessanten Wahl als Protagonisten?

Mika: Oktopusse sind von Natur aus faszinierend – sie sind intelligent, geheimnisvoll und voller Überraschungen. Ihre Biologie eignet sich perfekt für das Gameplay: Tarnung, Tintenabwehr, wendige Bewegung und Problemlösungsfähigkeiten. Aber über die Mechanik hinaus haben Oktopusse einen einzigartigen Charme. Sie können gleichzeitig lustig, unheimlich und liebenswert sein, was uns viel Spielraum gibt, um mit Ton und Erzählweise zu spielen. Darwin ist nicht nur eine Figur; Er ist ein Symbol für Widerstandsfähigkeit und Kreativität, was ihn im Gaming hervorhebt.

Gilles: Ein Oktopusprotagonist ermöglicht es uns, Themen wie Anpassung und Überleben auf eine frische und organische Weise zu erforschen. Darwins Fähigkeiten sind nicht nur Werkzeuge – sie sind Erweiterungen seines Charakters. Spieler steuern nicht nur einen Helden; Sie verkörpern einen Oktopus, mit all der Flüssigkeit und Einfallsreichtum, die damit verbunden sind. Das ist eine Perspektive, die im Gaming selten ist, und genau das macht Darwin's Paradox! so besonders.

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F: Die Welt scheint in Darwins Paradoxon von Außerirdischen übernommen worden zu sein. Sind sich die Menschen dessen bewusst, und liegt es an Darwin, die Erde zu retten?

Mika: Die Aliens in Darwin's Paradox! stellen eine äußere Bedrohung dar. Die Menschen in dieser Welt sind sich der wahren Natur der Außerirdischen weitgehend nicht bewusst, da die Invasoren im Hintergrund operieren und Industrien und Umwelten manipulieren. Darwins Reise dreht sich nicht nur um die Flucht; Es geht darum, die Wahrheit aufzudecken und auf seine eigene kleine Weise die Pläne der Aliens zu durchkreuzen. Obwohl er kein konventioneller Held ist, haben seine Handlungen einen erheblichen Einfluss auf und fordern die bestehende Ordnung heraus.

Gilles: Darwins Rolle ist mehr das Überleben als die Rettung der Welt im großen Sinne. Seine Geschichte ist persönlich – er ist ein Außenseiter, der darum kämpft, nach Hause zurückzukehren, und sein Kampf spiegelt das übergeordnete Thema der Fähigkeit der Natur wider, sich anzupassen und selbst unter feindlichen Bedingungen zu gedeihen. Das Spiel legt nicht das Gewicht der Welt auf seine Tentakel, aber seine Reise ist ein kraftvolles Statement über Einfallsreichtum und Hoffnung.

F: Wie bringt Darwin's Paradox die klassische Adventure-Plattformer-Formel in die moderne Ära?

Gilles: Wir haben die Kernelemente klassischer Plattformer – präzise Bewegung, Umgebungsrätsel und erzählerisch getriebene Erkundung – genommen und sie mit moderner Technologie und Designgefühlen versehen. Darwin's Paradox! nutzt Unreal Engine, um eine lebendige Welt zu erschaffen, mit dynamischer Beleuchtung, flüssigen Animationen und nahtlosen Übergängen zwischen Gameplay und Zwischensequenzen. Wir legen außerdem großen Wert darauf, das Gameplay organisch und intuitiv wirken zu lassen, wobei jede neue Umgebung im Verlauf des Abenteuers ganz natürlich neue Mechaniken einführt. Jede Gameplay-Entwicklung ist sorgfältig in die Welt und Erzählung eingewoben, sodass neue Fähigkeiten und Interaktionen stets bedeutungsvoll, gerechtfertigt und nahtlos mit Darwins Reise verbunden sind. Das Ergebnis ist ein Spiel, das die Vergangenheit ehrt und das Genre vorantreibt.

Mika: Optisch haben wir cartoonhaften Charme mit filmischer Tiefe verbanden, inspiriert von Klassikern wie Looney Tunes und modernen Spielen wie Inside und Ori. Die 2,5D-Perspektive ermöglicht es uns, das Tempo und die Erzählung präzise zu steuern und so ein lineares, aber immersives Erlebnis zu schaffen. Wir haben außerdem traditionelle UI-Elemente entfernt, um die Immersion zu vertiefen, sodass die Spieler das Gefühl haben, Teil von Darwins Welt zu sein und nicht nur ein Spiel zu spielen.

F: Werden Darwin und Steven the Seagull jemals miteinander auskommen?

Mika: (lacht) Steven the Seagull ist Darwins Erzfeind. Ihre Beziehung ist eine Mischung aus Rivalität und komischer Erleichterung. Die Spieler müssen selbst sehen, wie sich ihre Geschichte entwickelt!

Gilles: Steven ist da, um Darwins Reise Humor und Kontrast zu verleihen. Ihre Interaktionen sind chaotisch, aber sie sind Teil dessen, was die Welt von Darwin's Paradox! so lebendig macht. Du musst spielen, um herauszufinden, ob sie sich wirklich verstehen – aber erwarte unterwegs jede Menge Lacher!

Darwin's Paradox! erscheint am 2. April für Xbox Series X/S, PS5, PC und Nintendo Switch.