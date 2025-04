Wir sprechen über Clair Obscur und Oblivion Remastered in der neuesten Folge von The Gamereactor Show

HQ

Wenn Sie auf der Suche nach etwas sind, das Ihnen den Start ins Wochenende erleichtert, sind Sie hier genau richtig. Wir haben gerade eine neue Folge des Podcasts The Gamereactor Show veröffentlicht, in der diese Episode einem weiteren Game of the Year -Anwärter für 2025 gewidmet ist. Sandfall Interactive ist erstaunlich Clair Obscur: Expedition 33.

Ja, wir diskutieren, warum dieses Spiel bemerkenswert ist und warum Fans zu PC-, PS5- und Xbox Series-Konsolen strömen sollten, um es selbst zu erleben, und sprechen darüber hinaus auch über eine der am meisten gehypten Neuigkeiten der Woche. das Schattenfallen von The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. RPGs sind das Thema der Woche, weshalb es irgendwie passt, dass wir uns auch über Ghost of Yotei unterhalten haben und warum das Marketing und das Hype-erzeugende Setup von Sony PlayStation für das Spiel bestenfalls verrückt erscheinen.

Schauen Sie sich die neueste Folge von The Gamereactor Show unten oder bei Ihrem bevorzugten Podcast-Anbieter an, sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.