Die neueste Folge von The Gamereactor Show ist jetzt zum Anhören verfügbar. In dieser siebten Folge diskutieren Alex Hopley und ich eine Vielzahl von Themen, darunter die jüngsten Pokémon Presents, die neuesten Trends und Zahlen an den Kinokassen, Barbie als Milliarden-Dollar-Film und natürlich Baldur's Gate III.

Sie können sich die neueste Folge der Show unten oder auf Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts oder auf Amazon Music/Audible ansehen.