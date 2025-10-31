Wir sprechen über alles, was mit Horror zu tun hat, in unserem 2025 Spooktacular Special der Gamereactor Show

HQ

Heute ist der große Tag für Horror-Liebhaber, denn es ist Halloween. Um den gruseligsten und beängstigendsten Tag des Kalenderjahres zu feiern, haben wir diese Woche die Episode von The Gamereactor Show allem gewidmet, was mit Horror zu tun hat.

In unserer 72. Folge sprechen Alex und ich über die einflussreichsten Horror-Videospiele, -Charaktere und -Filme, bevor wir auch darüber sprechen, wie Horror nach wie vor eine beneidenswerte Vorlage für die Filmproduktion ist, von der der Rest Hollywoods ein oder zwei Dinge lernen kann. Und das alles, bevor wir über Kostüme sprechen und darüber, wie wir den Tag jedes Jahr feiern.

Schauen Sie sich die Spooktacular Special für 2025 unten oder bei Ihrem Podcast-Anbieter Ihrer Wahl an, sei es Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker.