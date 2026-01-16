Wir sprechen mit Razer darüber, wie Project Motoko sich von anderen KI-Wearables abhebt.

HQ

Auf der CES in diesem Jahr gab Razer bekannt, dass es mit dem Projekt Motoko in den Bereich KI-Wearables einsteigt. Anstatt uns jedoch eine weitere KI-Brille zu geben, ist Motoko im Grunde ein überarbeitetes Barracuda-Headset, dessen Kameras es ermöglichen, unsere Umgebung so gut wie möglich zu sehen.

Im Gespräch mit der Produktmarketing-Managerin Paige Sander auf der CES haben wir gefragt, warum Razer sich für die Kopfhörer-Option im Design von Motoko entschieden hat. "Was sie bereits mit smarten Brillen erreicht haben, ist unglaublich, aber wenn man an so einem kleinen Formfaktor arbeitet, stößt man natürlich auf einige Einschränkungen." erklärte Sander.

"Einige der wichtigsten sind niedrige Akkulaufzeit und begrenzte Benutzeroberflächen. Sie sind auch auf das Meta-KI-Modell beschränkt. Das bringt die Akkulaufzeit wirklich auf die nächste Stufe, ein universelles Formfaktor, das universell kompatibel ist, ohne Einstiegshürden, um es anzubringen und zu starten. Wir halten es also für eine natürliche Entwicklung für den Markt für tragbare KI."

Project Motoko kommt vielleicht von einer Firma, die wir hauptsächlich mit Gaming verbinden, aber es hat viel mehr Anwendungsfälle als nur hier und da eine Synchronisation zu bekommen. Für weitere Details darüber, was genau dieses KI-Wearable für Sie tun kann, lesen Sie unser vollständiges Interview unten: