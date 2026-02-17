Wir sprechen mit Ghost Ship Publishing darüber, wie Deep Rock Galactic: Survivor in einen fesselnden eSport umgewandelt werden kann

HQ

Wenn wir an eSports denken, denken wir oft an große MOBAs, Shooter oder Kampfspiele, aber da die Idee von Event- und Kompetitivspielen gewachsen ist, haben immer mehr Titel einen Weg gefunden, unsere Herzen zum Schlagen zu bringen und uns von unseren Sitzen aufstehen zu lassen. Anfangs waren Deep Rock Galactic: Survivor s Bestrebungen im Bereich eSports eher eine Parodie, aber jetzt sind sie sehr real, und wir sprachen mit Alex Skronski, dem Leiter für Publishing und Marketing bei Ghost Ship Publishing, darüber, was dieses Spiel einzigartig macht.

"Ich glaube, das, was mich am meisten begeistert, wenn ich die Kämpfe sehe, ist, dass es kein Box- oder Wrestling-Match ist, bei dem zwei Leute gegeneinander antreten." sagte Skronski. "Es ist ein Rennen. Es ist jemand, der sich bis an seine äußerste Grenzen treibt, im Wissen, dass jemand anderes direkt neben ihm ist. Sie dürfen es sich nicht leisten, den Fokus darauf zu verlieren, wie sie sich selbst so gut antreiben, wie sie können."

Skronski erklärte außerdem, wie die Natur des Roguelikes zu seinen Gunsten wirkt und Szenarien schafft, mit denen selbst die Entwickler nie gerechnet hätten. "Und die Natur des Spiels ist, dass es viele zufällige Elemente gibt", fuhr er fort. "Sie spielen denselben Seed direkt, aber es gibt viele zufällige Elemente während der Laufzeit, die es sowohl für das Publikum als auch für uns sehr unvorhersehbar machen."

Wenn Sie mehr über die Deep Rock Galactic: Survivor - Ultimate Challenge Invitationals 2026 erfahren möchten und wie aufgeregt wir vor dem Event waren, sehen Sie sich das vollständige Interview unten an: