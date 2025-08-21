Wir sprechen mit Freddy Malavasi von Draw Me a Pixel auf der Gamescom über ein ganz anderes Sherlock Holmes-Spiel

HQ

Auf der Gamescom 2025 haben wir uns mit dem Team von Draw Me a Pixel, den Machern von There Is No Game, getroffen, um über ihr neues Projekt Crushed in Time zu sprechen. Obwohl es sich nicht um eine direkte Fortsetzung handelt, fungiert das Spiel als Spin-off, in dem das exzentrische Duo Sherlock und Watson erneut in einer Welt zu sehen ist, die sich weigert, sich wie ein traditionelles Abenteuer zu verhalten.

"Du musst 'There Is No Game' nicht spielen, um 'Crushed in Time' zu genießen. Es ist eine eigenständige Geschichte, aber Fans des ersten Spiels werden definitiv einige Referenzen erkennen", erklärt Malavasi.

Der Kern der Wendung ist das, was die Entwickler eine "elastische Welt" nennen. Alles in der Umgebung – von Gemälden bis hin zu Charakteren – kann gedehnt, gequetscht und herumgeschleudert werden, um Rätsel zu lösen. Stell dir vor, du nimmst einen Schlüssel, streckst ihn wie eine Steinschleuder und lässt ihn los, so dass er direkt in ein Schloss fliegt, um eine Tür zu öffnen. "Es ist wie ein Point-and-Click mit einer elastischen Drehung", sagte er uns.

Die visuelle Inspiration bezieht sich auf Old-School-Cartoons wie Looney Tunes und Who Framed Roger Rabbit und verleiht jeder Interaktion eine übertriebene Slapstick-Elastizität. "Im Spiel ist alles elastisch" sagte Malavasi lachend. "Sogar die Charaktere. Manchmal ist man also überrascht, wie die Welt reagiert."

Die Geschichte spielt wieder einmal mit Spielkonventionen. Diesmal verschwindet ein NPC auf mysteriöse Weise aus Sherlocks und Watsons eigener Spielwelt. Ist es ein Fehler? Etwas Unheimlicheres? Das müssen die Spieler herausfinden.

Crushed in Time soll 2026 für PC, Mac, iOS, Android und Nintendo Switch erscheinen.