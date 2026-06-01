Wir sprechen mit dem einzigen Entwickler hinter dem Alan-Wake-ähnlichen Spiel The Pines

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Es kann unglaublich schwierig sein, mit der Flut an Spieltiteln Schritt zu halten, die fast täglich angekündigt und veröffentlicht werden. Moderne Entwicklungstools sind leicht verfügbar und einfacher zu bedienen als je zuvor, weshalb mehr Menschen denn je daran interessiert sind, einzigartige Geschichten durch einzigartige Spielsysteme zu erzählen.

Heute stellen wir ein Spiel in den Mittelpunkt, das trotz der Flut an Spielankündigungen dennoch unsere Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. The Pines stammt vom niederländischen Studio Abattoir, aber genauer gesagt wird es von nur einem Mann entwickelt, Kevin Jochems, und obwohl er viel Erfahrung in der Filmindustrie hat, ist dies sein erstes Spiel.

In The Pines spielst du als Walker, der in eine abgelegene therapeutische Klinik geschickt wird, um zu heilen, was sich jedoch schnell in einen Albtraum verwandelt. Was folgt, ist das, was Jochems als ein "richtiges Rollenspiel" beschreibt, mit Ausrüstung, Fertigkeitenbäumen und Dialogoptionen, die die Landschaft und die Bewohner dieser kleinen, an Twin Peaks erinnernden Dorfgemeinschaft prägen.

Wir haben mit dem einzigen Entwickler über das Spiel gesprochen und das vollständige Interview finden Sie unten.

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Gamereactor: Die meisten Leute waren sehr überrascht von den Produktionswerten in diesem Trailer, und wir dachten auf jeden Fall: "Woher kommt das eigentlich?2

Jochems: "Es ist einfach so, dass ich in eine Welt eintauchen möchte, und ich habe das Gefühl, dass die Welt mit einem einfacheren Stil nicht so interessant wäre – zumindest nicht für die Geschichte, die ich erzählen möchte."

Gamereactor: Die Produktionswerte sind definitiv extrem hoch, daran besteht kein Zweifel. Aber vielleicht ist das Ehrgeizniveau hier interessanter. Können Sie uns ein wenig darüber erzählen, mit welcher Art von Spiel wir es hier zu tun haben? Und wie sind Sie zu diesem speziellen Rahmen gekommen?

Jochems: "Pines ist ein Rollenspiel. Ich möchte wirklich, dass der Spieler der Edward Walker wird, der er sein möchte. Aber sehr früh in der Entwicklung, als ich noch versuchte, die Geschichte zu verstehen, spielte ich mit der Idee eines Open-World-Spiels, das wirklich düster ist. Du hast eine Figur, und er ist in einer Stadt, und er muss geheim halten, dass er... Nun, dass er ein Serienmörder ist – aber das war wirklich schwer umzusetzen. Es hat sich so entwickelt, aber die RPG-Freiheit ist immer noch da. Der Spieler kann ein guter Detektiv sein, eher ein schlechter Detektiv, aber er kann auch ein kompletter Psychopath sein."

Gamereactor: Welche traditionellen RPG-Strukturen findet man hier? Sie sprechen viel über Freiheit, aber wie äußert sich das? Formst du deine eigene Erzählung?

Jochems: "Ja, ja, ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel gibt es im Spiel ein Gerücht, dass man eine Schweinefarm erkunden kann. Das ist das, was ich als 'Nebeninhalt' bezeichnen würde, und allein für diese Begegnung gibt es vier verschiedene Ausgänge. Und eines der Folgen ist, dass es sozusagen das 'Stalker-System' auslöst."

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Selve byen lader til at være åben.

Gamereactor: Okay, also konkrete Wege, wie der Spieler die Handlung gestalten kann, check. Wie passt das in die offene Welt? Wie viel Freiheit hat der Spieler strukturell gesehen?

Jochems: "Es ist wirklich offen. Das Spiel beginnt damit, dass Edward Walker ein Gespräch mit seinem Therapeuten führt, das ebenfalls im Trailer vorkommt. Aber es ist auch einer der ersten Momente, in denen Spieler Entscheidungen treffen können, wie in Fallout 3, wo die Prüfung am Anfang steht. Es ist nicht ganz so, aber es ist auch ein Moment, in dem du deinen Charakter erschaffst. Und du hast ein Gespräch mit deinem Therapeuten, in dem er dir Fragen stellt, und deine Antworten beeinflussen, was für ein Charakter du im Spiel bist.

"Von dort aus gehst du nach Pines. Und Pines ist keine riesige Welt, aber sie ist ziemlich groß – besonders für einen Solo-Entwickler –, um sie mit Inhalten zu füllen. Und das Spiel beginnt am Rückzug, der als 'normales Zeug' dient. Und irgendwann in der Geschichte öffnen sich die Tore in der Stadt, und dann gibt es das Gebiet um den Wald. Und es ist offen für Erkundung."

Gamereactor: Das klingt langsam wirklich wie ein Open-World-RPG. Gehen wir also ins absolute Extrem – gibt es Beute? Haben Sie ein Inventar?

Jochems: "Ja, du hast verschiedene Waffen, Kleidung und Sets, alle mit unterschiedlichen Werten."

Gamereactor: Ein RPG mit einer halboffenen Welt, Beute, Dialogoptionen – das klingt langsam riesig. Könntest du vielleicht etwas mehr zu diesem Setting erläutern? Die meisten Leute scheinen auf Spiele wie Alan Wake und Geschichten wie Twin Peaks zu verweisen.

Jochems:"Eigentlich ist es nicht so, dass es von Twin Peaks abgeleitet ist – es wirkt einfach wie ein großartiger Rahmen: Jemand kommt an einem unbekannten, geheimnisvollen Ort an und erfährt all diese Intrigen zusammen mit dem Zuschauer und dem Spieler. Das ist doch eine so gute Art, eine Erzählung zu rahmen, oder? Es ist einfach eine klassische 'Fisch aus dem Wasser'-Geschichte.

"Ich denke in der Welt. Und natürlich wurde es schon gemacht – vielleicht auch BioShock – es ist auch eine Fish-out-of-Water-Geschichte. Aber der Ton fühlt sich für mich einzigartig an. Zum Beispiel einige der kleinen Dialogsequenzen im Trailer mit den Leuten im Haus. Oder eine Frau, die vor der Tür saß. Es ist eine unheilvolle Stimmung, die sich für mich sehr neu anfühlt. Ich kann mich nicht erinnern, dass es anderswo so präsentiert wurde. Ein großer Einfluss war Alan Wake und auch die Stadt. Ich erinnere mich, dass ich in Alan Wake 1 einfach herumgelaufen bin, um die kleinen Radio-Dinger zu finden und so weiter. Alan Wake ist also ein großer Einfluss. Ich finde, das Einzigartige ist die Mischung zwischen den Genres: ein echtes RPG mit Fähigkeiten und... und Horror."

Et stort fokus lader til at være de her efterforskninger, som du selv kan følge til dørs.

Gamereactor: Wenn Sie es beschreiben, klingt es nach einem riesigen Projekt. Machst du das ganz alleine?

Jochems: "Ja – und was du am Anfang gesagt hast, 'Woher kommt das?', das war wirklich drei Jahre lang ich in meinem Keller, nur weil ich über das Spiel nachgedacht habe. Und heute Abend, bevor ich den Trailer gemacht habe, sagte ich zu meiner Freundin: "Hoffentlich bemerkt es überhaupt jemand", weil ich viel Zeit hineingesteckt habe. Und ich dachte, wenn nur zwei Leute denken, dass es Spaß machen könnte, dann lohnt es sich vielleicht nicht. Aber das war am Ende nicht der Fall."

Gamereactor: Wenn wir als weiteres Beispiel zu Twin Peaks zurückkehren: Wenn es eine Sache gibt, die viele Leute mit Twin Peaks verbinden, dann ist es diese sehr ehrliche Mischung aus Elementen – dramatische, lustige Szenen und bewegende Momente. Es fühlt sich an, als stecke eine Schönheit in dem Horror und dem Geheimnis. Ist das dein Ziel?

Jochems: "Ja, absolut. Ich habe immer Kurzfilme gemacht, und sie waren ziemlich düster und humorvoll. Ich muss mich zurückhalten, damit ich mit Humor nicht zu weit übertrete, denn es ist auch Horror – deshalb möchte ich den Horror nicht untergraben. Ich möchte sie wirklich getrennt halten."

Der er rigeligt at udforske, og efterforske.

Gamereactor: Zielen Sie auf einen 'harten Horror' oder eher auf eine brodelnde Atmosphäre?

Jochems: "Es gibt definitiv Momente, in denen du Angst hast, aber was die Atmosphäre angeht, wird es nicht viele billige Jump-Scares geben.

"Nehmen wir also an, du hast eine Quest gemacht und sie falsch oder richtig gemacht, was auch immer – aber dann wird dieser Mann aus dem Treffen zum Stalker, und er ist vom Treffpunkt weg, und du weißt, dass er dir durch den Wald nachsucht. Und dann wird es dunkel. Du hörst Schritte hinter dir. Also ja – da liegt der Horror wirklich, denke ich."

Gamereactor: Sie haben also seit mehreren Jahren ganz allein daran gebastelt und es nun der Welt gezeigt. Können Sie uns ein wenig darüber erzählen, wie Sie es starten wollen? Was ist deine Strategie?

Jochems: "Im Moment werde ich keinen Early Access machen. Es wird definitiv geschlossene Playtests geben, aber ich möchte es so fertig wie möglich starten. Du zahlst einmal und bekommst das komplette Paket. Ich mag auch sehr die Dinge, die CDPR oder Hello Games zum Beispiel mit kostenlosen Inhalts-Updates machen."

Gamereactor: Was wäre, wenn ein Plattformbesitzer sich bei Ihnen meldet? Wärst du an der Unterstützung interessiert, selbst wenn du einen Teil der Kontrolle abgeben müsstest?

Jochems: "Ich bin in Gesprächen mit Verlagen, aber das ist alles noch sehr früh. Ich glaube nicht, dass ich die kreative Kontrolle über das Spiel aufgeben möchte. Obwohl ich auf jeden Fall offen für neue Ideen bin, wenn sie das Spiel verbessern. Aber ich überstürze jetzt keine Entscheidungen mehr. Aber ja, Unterstützung ist auf jeden Fall willkommen, wenn es mir hilft, das Spiel besser zu machen.

"Ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen, weil ich ganz neu im Spielen bin. Ich habe mein ganzes Leben lang nur Spiele gespielt; Ich habe noch nie einen gemacht, daher bin ich noch ganz neu darin. Aber ich glaube nicht, dass ich Hilfe brauche, um das Spiel zu beenden. Ich glaube, ich habe zwei Jahre damit verbracht, die Systeme zu entwickeln: ein gutes Inventarsystem, ein Kampfsystem, all diese Dinge – Dialog, Quest-System – und jetzt kann ich Inhalte ziemlich schnell produzieren. Ja, also mache ich etwas, teste es, bitte einen Freund, es zu testen, und sie sagen, das ist schlecht, und dann nehme ich es heraus. Ganz einfach."

Du har også mulighed for at infiltrere lokationer, der nicht ellers ville byde dig velkommen.

Gamereactor: Jetzt, wo Sie hier sitzen und über lange Zeiträume daran arbeiten, wie sehen Sie KI-Tools in der Spieleentwicklung? Hast du das ausprobiert? Gibt es Stärken und Schwächen? Wie weit stehst du damit in deinem Prozess?

Jochems: "Das Einzige, wofür ich KI benutze, ist Lernen und einige Tests. Also, wenn ich – sagen wir, ich muss herausfinden, wie man Kleidung modelliert? Wie kann ich das an einen Charakter anpassen? Dann bitte ich die KI, ein wenig zu recherchieren, und dann findet die KI alle Links, und ich kann mir die Tutorials anschauen und sehen, wie alles funktioniert. Es ist also wie eine Wissensbank. Vor allem muss ich nicht vier Stunden suchen, um das zu finden, was ich suche.

"Was generative KI angeht, denke ich nicht wirklich darüber nach. Ich glaube, die Leute merken das immer. Persönlich kann ich, wenn ich eine E-Mail von jemandem bekomme, sofort erkennen, ob es KI ist oder nicht. Also denke ich: "Okay, warum hast du dir nicht die Zeit genommen, mir eine E-Mail zu schreiben?"

"Aber dann gibt es noch Tests. Wenn es um Dialoge geht, bekomme ich kritisches Feedback, wenn KI mein Skript laut vorliest. Wenn etwas laut vorgelesen wird, ist der Ton völlig anders. Das ist wirklich das Ganze davon."

Gamereactor: Wie lange können wir also erwarten, dass das Spiel dauert, sobald es endlich fertig ist?

Jochems: "Es hängt natürlich wirklich vom Spieler ab. Denn ich habe immer noch lustige Ideen, und ich denke, es könnte eine unterhaltsame Nebenstory für den Spieler sein. Ich hoffe, die Hauptgeschichte dauert etwa acht Stunden, vielleicht? Und ja, plus 20 Stunden Nebenarbeit? Ja, klar. Ich denke, vielleicht 25-30 Stunden, wenn man fast alles macht."

The Pines scheint somit ein einzigartiges, spannendes und unendlich ambitioniertes Spielprojekt zu sein, und wir können es kaum erwarten, es bis zum Launch zu verfolgen.