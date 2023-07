Wir sprechen mit Barbenheimer in der neuesten Folge von The Gamereactor Show

HQ

Das vergangene Wochenende war ein absolut massives Wochenende für die Kinokassen, da sowohl Christopher Nolans Oppenheimer als auch Greta Gerwigs Barbie am selben Tag starteten. Nach einem Mega-Wochenende, an dem sich die beiden weltweit für über eine halbe Milliarde Dollar zusammengetan haben, dachten wir, dass dieser besondere Anlass die perfekte Gelegenheit ist, eine ganze Folge von The Gamereactor Show dem Plaudern über die beiden Filme zu widmen.

Um dies zu tun, beschlossen Alex und ich, den britischen Autor und Filmliebhaber von Gamereactor, Samuel Lakin, hinzuzuziehen, damit wir drei besprechen konnten, was uns an den Filmen gefiel, was uns nicht ansprach und letztendlich, welchen Film wir bevorzugten.

Unnötig zu erwähnen, dass Sie, wenn Sie noch nicht genug von diesen beiden Blockbustern haben, die neueste Folge des Podcasts unten für eine einstündige Diskussion sehen können, in der wir uns in der Soße verlieren, sie auseinander zu nehmen.