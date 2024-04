Wir sprechen in der neuesten The Gamereactor Show darüber, wer der kultigste Videospielcharakter aller Zeiten ist

HQ

Kürzlich veröffentlichte die BAFTA eine Umfrage, in der sie ihre Liste der 20 kultigsten Videospielcharaktere aller Zeiten veröffentlichte. Während es viele erwartete Verdächtige in die Liste geschafft haben, gab es auch viele ungewöhnliche Namen auf der Liste, was der Funke unserer neuesten Folge von The Gamereactor Show war.

Alex und ich tun uns wie üblich zusammen und diskutieren über die Rangliste und darüber, ob bestimmte Charaktere übersehen wurden, einige zu wohlwollend betrachtet wurden, andere fehl am Platz waren und die auch perfekt eingefügt wurden.

Darüber hinaus sprechen wir kurz über die kommende Sommer-Event-Saison und darüber, was wir erwarten, bevor wir zum Schluss kurz über die animierte ShowAmong Us und ihre erstaunliche und hochkarätige Besetzung plaudern.

Um die neueste Folge zu sehen, schau sie dir entweder unten an oder gehe hier, um sie auf Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible oder Spreaker zu finden.