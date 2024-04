Wir sprechen in der neuesten Folge von Gaming Gossip über gelbe Farbe und Barrierefreiheit

HQ

Seitdem Final Fantasy VII: Rebirth auf den Markt gekommen ist, ist das Thema, wie Barrierefreiheit in Spielen gehandhabt wird, wieder zu einem großen Gesprächsthema geworden. Wir sind uns zwar alle einig, dass mehr Barrierefreiheit besser ist, aber die Art und Weise, wie das Spiel gelbe Farbe als visuellen Hinweis verwendet, hat viele Leute dazu veranlasst, sich zu fragen, ob es bessere Möglichkeiten gibt, die Situation anzugehen.

Nachdem wir in früheren Episoden von Gaming Gossip kurz über das Thema gesprochen haben, haben sich Ben, Alex und David (die BAD Boys) zusammengetan, um eine ganze Folge der Debatte über gelbe Farbe zu widmen und darüber zu plaudern, wie sich die Barrierefreiheit in Spielen verändert hat, warum sie sich in Spielen verändert hat und wohin wir sie in Zukunft gerne sehen würden.

Schauen Sie sich die neue Folge der Show unten an, um unsere Gedanken zu diesem Thema zu hören.