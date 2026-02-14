Wir sprechen in Crimson Desert mit Pearl Abyss über Schwierigkeit, Umfang und Inspirationen

HQ

Auch wenn es in den frühen Entwicklungs- und öffentlichen Marketingphasen vielleicht nicht so klar war, ist es immer deutlicher geworden, dass das kommende Einzelspieler-RPG von Pearl Abyss, Crimson Desert, von einem Umfang ist, den wir in Spielen allgemein selten sehen.

Unabhängig davon, wie man es angeht, wie groß die Welt ist, wie viele miteinander verflochtenen Systeme gleichzeitig laufen, wie viel Handlungsrahmen und die inhärenten Regeln der Pywel-Welt sind – es ist eine absolut riesige Leistung, überhaupt dorthin zu gelangen, wo das Team gerade steht; am Rande der Freigabe.

Da das Spiel vor einiger Zeit Gold erreicht hat, haben wir ein paar Fragen an das Entwicklerteam geschickt, in der Hoffnung, den Fokus auf einige der unterschiedlichen Systeme und Schwerpunktbereiche des Spiels einzugrenzen, damit es für Sie leichter ist, den Umfang seiner Ambitionen zu verstehen. Wir möchten euch auch auf unsere offizielle Vorschau von Alex vor einiger Zeit hinweisen, um weitere persönliche Erfahrungen mit dem Spiel zu erhalten.

HQ

Werbung:

Wenn Leute über Crimson Desert sprechen, scheinen sie sich auf Maßstab und Größe zu fixieren. Kannst du die potenzielle Spieldauer in konkreten Zahlen angeben? Zum Beispiel: Wie lange dauert die Hauptgeschichte schätzungsweise in den Spielstunden, und wie viel Inhalt habt ihr in der Welt versteckt?

"Was die Spielzeit angeht, ist die Hauptgeschichte als umfangreiches Einzelspieler-Erlebnis konzipiert, aber die genaue Länge variiert stark je nachdem, wie du spielst – ob du dich auf den Hauptpfad konzentrierst oder Zeit mit Erkunden, optionalen Bosskämpfen und Nebenaktivitäten verbringst.

"Über die Hauptgeschichte hinaus ist ein erheblicher Teil des Inhalts in die Welt selbst eingewoben. Wir haben Pywel entwickelt, um Neugier durch Erkundung, Begegnungen, Rätsel und Lebensaktivitäten wie Kochen, Basteln, Sammeln und Bergbau zu belohnen. Anstatt alles von Anfang an als Checkliste zu präsentieren, entdecken sich viele dieser Möglichkeiten ganz natürlich, während man sich durch die Welt bewegt, sodass die Spieler entscheiden können, wie tief sie gehen wollen. Wir verstehen, dass das etwas vage ist, aber wir möchten es auch als Geheimnis für unsere Spieler nach der Veröffentlichung bewahren."

Wenn man über diese Zahlen hinausblickt; Wie ist es, den Diskurs rund um das Spiel zu verfolgen? Wie hat sich das Spiel im Laufe der Entwicklung verändert, und seid ihr zufrieden mit dem heutigen Stand in Bezug auf die Erwartungen des Gaming-Publikums?

Werbung:

"Die Community-Diskussion ist motivierend. Im Anfangsverlauf der Entwicklung hat Crimson Desert die Richtung geändert, und heute beschreiben wir es als ein Action-Adventure-Erlebnis – filmisch, Echtzeit-Action, Kampf, Fortbewegung und eine Welt, die für Erkundung gebaut ist.

"Die aktuelle Vision von Crimson Desert stimmt mit dem überein, was das Team schaffen wollte, und stellt ein klares und kohärentes Erlebnis dar. Auch wenn der Diskurs immer variieren wird, sind wir begeistert von dem, was wir geschaffen haben, und wir tun unser Bestes, unsere ursprüngliche Vision im Blick zu behalten und ihr treu zu bleiben."

In Bezug auf Genre und Struktur: Wie hat Black Desert Online das Spieldesign beeinflusst, und würdet ihr Crimson Desert trotz der Singleplayer-Funktion als "Live-Service"-ähnlich ansehen?

"Unsere Erfahrung bei der Entwicklung von Black Desert hat uns Fachwissen und Perspektive im Design großer Open-Worlds, Kampfreaktionsfähigkeit und technische Leistung verschafft, die sich mit der Entwicklung der BlackSpace Engine, auf der Crimson Desert entwickelt wird, weiterentwickelt wurde.

"Im Gegensatz zu Black Desert ist Crimson Desert nicht als Live-Service-Erlebnis konzipiert. Unsere Vision für Crimson Desert war eine andere Art von Gameplay, was eine Veränderung im Tempo und in der Struktur des Spiels bedeutete.

"Crimson Desert ist ein Einzelspieler-Spiel mit einem definierten Anfang und Ende. Obwohl die Welt dynamisch und systemgetrieben ist, sollte das nicht mit Live-Service-Design verwechselt werden. Alles ist darauf ausgelegt, der Reise des Spielers zu dienen, kein Servicemodell."

Zurück zu den Erwartungen der Fans: Es gibt allgemein viele "Souls"-Vergleiche. Hast du dich von dieser Serie inspirieren lassen, oder ist das hier ganz anders?

"Wir verstehen, warum diese Vergleiche auftauchen, besonders wenn Spieler gezielte Kämpfe, herausfordernde Gegner und visuell eindrucksvolle Bosskämpfe sehen. Allerdings ist Crimson Desert nicht als Souls-like-Spiel konzipiert.

"Beide Stile machen auf unterschiedliche Weise Spaß. Unsere Kampfphilosophie legt Wert auf kombobasierte Steuerung, flüssige Übergänge und spielergesteuerte Fähigkeitenausdruck, anstatt sich auf enge Ausweichfenster, starre Positionierung oder das Auswendiglernen von Gegnermustern durch wiederholtes Scheitern zu verlassen.

"Dieses Erlebnis soll dynamisch und filmisch wirken und Kreativität und Anpassungsfähigkeit ebenso belohnen wie Präzision. Der Schwierigkeitsgrad ergibt sich auch durch die Vielfalt der Situationen, Optionen und Gegner, denen die Spieler begegnen. Letztendlich wollen wir, dass der Kampf ausdrucksstark und bestärkend wirkt, damit die Spieler ihren eigenen Stil entwickeln können, anstatt sie in einen bestimmten Rhythmus oder eine Formel zu zwingen."

Außerdem: Bietet das Spiel unterschiedliche Schwierigkeitsgrade oder einen einstellbaren Schwierigkeitsgrad?

"Im Moment bietet Crimson Desert keine klaren Schwierigkeitsgrade an.

"Aber gleichzeitig wollen wir, dass die Spieler die Geschichte, die Welt und die Kämpfe des Spiels genießen können. Deshalb haben wir eine Vielzahl von Spieleroptionen zur Vorbereitung auf Kämpfe oder schwierige Momente eingeführt, wie findbare und aufrüstbare Ausrüstungsoptionen, Verbesserungen durch Verbrauchsgegenstände, Fähigkeiten usw., die es den Spielern ermöglichen, den Schwierigkeitsgrad durch Selbstermächtigung zu senken."

Zurück zu Inspirationen und der Größe der Welt; An einer Stelle sieht man eine fast sci-fi-ähnliche Spiegelwelt; die krähenartige Flugfähigkeit, der von Steampunk inspirierte Drache. Wie kommt es, dass es so viele völlig unterschiedliche Stile gibt; Ist das beabsichtigt, und was sind die Absichten dahinter?

"Wir haben uns von unserer realen Welt inspirieren lassen. Wenn wir in bestimmte Teile der Welt gehen, gibt es Gebiete und Orte, die für uns sehr futuristisch oder fremd wirken, und wir wollten dieses Gefühl in die Welt einbringen.

"Wenn der Spieler also in eine bestimmte Region geht, könnte er die einzigartigen Muster der Menschen sehen und erleben, und sie mögen es, dass sie unterschiedliche Wege haben, Ressourcen zu sammeln und Energie zu sammeln, was sie voneinander unterscheidet.

"Viele unserer Leveldesigner haben wirklich hart daran gearbeitet, diese Stile zu verschmelzen, die normalerweise nicht gut zusammenpassen."

Crimson Desert erscheint schließlich am 19. März, und unten sehen Sie die drei neuesten Gameplay-Walkthrough-Trailer, die sich auf verschiedene Aspekte der Welt von Pywel konzentrieren.

HQ

HQ