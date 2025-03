Wir spielen Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition

HQ

Es ist zwar fast acht Jahre her, dass wir die Nintendo Switch zum ersten Mal in die Hände bekommen haben, und wir sie vielleicht nicht mehr als technisch überlegene Konsole betrachten, aber sie hat sicherlich einen Vorteil gegenüber der Wii U, der Maschine, auf der Xenoblade Chronicles X ursprünglich veröffentlicht wurde.

Und so schauen wir uns heute an, wie viel Upgrade die Switch Xenoblade Chronicles X in seiner Definitive Edition bietet. Wir haben das Spiel in unserer Rezension sehr gut gemocht und die Verbesserungen festgestellt, die es mit sich bringt, ohne das zu opfern, was die Leute am Originalspiel mochten.

Wie üblich starten wir unseren Stream ab 16:00 Uhr GMT/17:00 Uhr MEZ und ihr findet ihn auf unseren YouTube-, Twitch- und Facebook-Seiten sowie auf der GR Live-Startseite.