Wir spielen Worldless auf dem heutigen GR Live

HQ

Wir setzen die dieswöchigen GR Live-Streams fort, indem wir unsere Aufmerksamkeit auf Noname Studios' 2D-Plattformer Worldless richten. Dieses Spiel, in dem sich die Spieler auf eine Reise des Selbstwachstums und des Verständnisses begeben, hat Metroidvania-Elemente und ein rundenbasiertes Kampfsystem, und um zu sehen, wie sich das alles in der Praxis abspielt, werden wir uns die Eröffnungsstunde von Worldless später ansehen.

Ab der späteren und jetzt üblichen Zeit von 16:00 GMT / 17:00 MEZ auf der GR Live-Homepage wird unsere eigene Rebeca moderieren und versuchen, in Worldless-Action einzusteigen. Schaut unbedingt vorbei, um einen Blick auf das Spiel in Aktion zu werfen, und schaut euch auch einen Trailer für Worldless unten an, um einen Vorgeschmack darauf zu erhalten, was euch erwartet.