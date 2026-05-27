Wir spielen World of Tanks: Heat heute bei GR Live

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Es ist eine weitere wahnsinnig arbeitsreiche Woche in der Welt der Videospiele, denn eine Sammlung mit Spannung erwarteter Projekte kommt in Form von 007 First Light, Mina the Hollower und vielen mehr. Mit so vielen großen Namen am Horizont sollte man nicht vergessen, dass Wargaming ebenfalls ein neues Projekt vorstellen wird, eine schnellere Variante der World of Tanks-Formel, die einfach World of Tanks: Heat heißt.

Da das Spiel jetzt auf PC, PS5 und Xbox Series X/S als komplett kostenloses Erlebnis verfügbar ist, widmen wir den heutigen GR Live-Stream dem actiongeladenen Mehrspieler-Titel, bei dem ich zur üblichen Zeit von 16:00 BST/17:00 MESZ hoste und eine Stunde Matches spiele, alles auf der GR Live-Homepage.

Schaut unbedingt vorbei, um einen Vorgeschmack auf das Gameplay zu bekommen, und bleibt dran, denn wir arbeiten intensiv an unserer Rezension zu World of Tanks: Heat.