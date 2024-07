Wir spielen War Thunder auf der heutigen GR Live

HQ

Wir lieben ein bisschen War Thunder hier bei Gamereactor, weshalb es wahrscheinlich keine Überraschung ist, dass wir in der heutigen Ausgabe von GR Live wieder in den militärischen MMO-Titel von Gaijin Entertainment eintauchen werden.

Beginnend mit der üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST / 17:00 Uhr MESZ werde ich eine Stunde lang War Thunder moderieren und durchspielen, alles auf der GR Live-Homepage.

Schaut vorbei, um zu sehen, was es Neues in War Thunder gibt, einschließlich der neuen Saison des Battle Pass und des marinebasierten Events Flight of the Albatross.