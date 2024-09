Wir spielen Towerborne auf dem heutigen GR Live

HQ

Ihr erinnert euch vielleicht an Stoic für seine von der Kritik gefeierte The Banner Saga-Trilogie, und jetzt ist der Entwickler mit einem neuen Fantasy-Land zurück, das wir in Towerborne erkunden können. Ein Koop-Abenteuer mit viel aktiveren Kämpfen als The Banner Saga, es scheint ein mutiger Schritt nach vorne für Stoic zu sein.

Wenn ihr sehen wollt, ob das Spiel etwas für euch ist oder einfach nur Lust hat, beim Stream vorbeizuschauen, schauen wir uns heute zur üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ Towerborne an. Wir werden uns die erste Stunde des Spiels ansehen und den Charakterersteller und die Eröffnungslevel zeigen.

Um mitzumachen, geht einfach auf die GR Live Homepage oder besucht unsere YouTube/Twitch-Kanäle. Wenn ihr euch einen Vorsprung verschaffen wollt, könnt ihr auch unsere ersten Gedanken zum Spiel in unserer Vorschau hier lesen.