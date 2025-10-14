Wir spielen Tides of Tomorrow auf dem heutigen GR Live

HQ

Tides of Tomorrow wird zwar erst nächstes Jahr offiziell veröffentlicht, aber wir haben die Chance, das entscheidungsbasierte Abenteuer von DigixArt und Deep Silver dank einer neuen Demo zu spielen, die im Rahmen des Steam Next Fest veröffentlicht wurde.

Wie wir bereits berichtet haben, ist das Steam Next Fest wieder für alle verfügbar, die einige kommende Spiele frühzeitig ausprobieren möchten. Daher werden wir uns auch einige andere Spiele ansehen, die uns während der letzten Ausgabe von GR Live sowie Tides of Tomorrow aufgefallen sind.

Wie immer könnt ihr über die GR Live-Homepage sowie unsere YouTube-, Facebook- und Twitch-Seiten an unserem Stream teilnehmen. Wir starten den Stream ab der üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ, also schaut unbedingt vorbei, wenn ihr euch die endlose Liste der Steam Next Fest-Demos anschaut und euch fragt, womit ihr eure Zeit verbringen solltet.