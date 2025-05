Wir spielen The Precinct auf dem heutigen GR Live

HQ

1983, Averno City. Die Straßen sind durchzogen von Kriminalität und Bandenkriegen. Sie schreien nach Hilfe, nach einem Helden, nach einem wahren Suchenden nach Gerechtigkeit. Das sind wir übrigens, falls Sie das Wesentliche nicht verstanden haben.

Bei der heutigen GR Live treten wir dem Verbrechen in The Precinct, dem neuen Sandbox-Polizeisimulator von Fallen Tree Game, in den Hintern. Wir werden auf Anrufe reagieren, Verbrecher jagen, in Schießereien verwickelt werden und vieles mehr, also fahren Sie mit uns, wenn wir unsere Sirenen heulen lassen.

Wie immer könnt ihr euch den Stream über unsere eigene GR Live Homepage oder über unsere YouTube-, Facebook- und Twitch-Kanäle ansehen. Wir starten zur üblichen Zeit von 16:00 Uhr BST/17:00 Uhr MESZ, also schaut unbedingt vorbei, wenn ihr sehen wollt, wie The Precinct aussieht. Halten Sie in der Zwischenzeit Ausschau nach unserem Testbericht, der in Kürze erscheinen wird.

The Precinct ist jetzt für Xbox Series X/S, PC und PS5 erhältlich.