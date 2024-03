Wir spielen The Outlast Trials auf dem heutigen GR Live

HQ

Heute ist ein großer Tag für Red Barrels und The Outlast Trials, denn das Horrorspiel wird den Early Access hinter sich lassen und als komplettes "Launch"-Erlebnis auf PC und Konsolen erscheinen. Während wir The Outlast Trials für eine Rezension gespielt haben , die ihr hier finden könnt, kehren wir auch am heutigen GR Live zum Spiel zurück, um diesen Anlass zu feiern.

Beginnend mit der üblichen Zeit von 16:00 GMT / 17:00 MEZ wird unsere eigene Rebeca die Eröffnungsstunde von The Outlast Trials auf der GR Live-Homepage moderieren und durchspielen. Schaut auf jeden Fall vorbei, um gruselige Action zu erleben, und schaut euch auch den neuesten Trailer für das Spiel unten an.