Wir spielen The Mageseeker: A League of Legends Story auf dem heutigen GR Live

Riot Games hat als Teil seiner Riot Forge-Verlagsabteilung eine ganze Reihe verschiedener Spin-off-Titel veröffentlicht, die alle in der weiteren League of Legends-Welt angesiedelt sind. Diese Woche war das letzte dieser Spiele, das sich dem Kampf anschloss, als The Mageseeker: A League of Legends Story auf PC und Konsolen debütierte.

Mit diesem Spiel, das sich um den ehemals inhaftierten Magier Sylas dreht, der sich an denen rächen will, die ihn gefesselt haben, springen wir jetzt in die Eröffnungsstunde von The Mageseeker: A League of Legends Story am heutigen GR Live, wo unsere eigene Rebeca Gastgeber sein wird.

Schaut sie euch auf der GR Live-Homepage zur gewohnten Zeit um 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr MESZ an und schaut euch unten einen Trailer zum Spiel an.